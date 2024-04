Riscatto Pidcock,. Van der Poel frena nell’Amstel

Di un Van der Poel con la testa già alla Liegi approfitta Tom Pidcock, che finalmente riesce a conquistare l’Amstel: già secondo con un fotofinish mai digerito, poi terzo, l’inglese sale quel gradino del podio che gli mancava. E’ la vittoria più voluta da Little Tom, speranza incompiuta del ciclismo british, che a 24 anni ha una bacheca di tutto riguardo: su strada una tappa al Tour, la Strade Bianche e la Freccia del Brabante, fuoristrada il titolo iridato nel cross e l’oro olimpico nella mountain bike a Tokyo. Succede tutto a 28 chilometri dal traguardo, quando su uno dei 33 muretti della corsa della birra Benoot alza il ritmo, portandosi dietro Pidcock, Vansevenant e Hirschi: quattro che vanno a giocarsi il successo, seminando gli otto che inizialmente si aggregano. Tutto sotto gli occhi di un tranquillissimo Van der Poel: senza compagni, quando le acque iniziano ad agitarsi l’iridato pascola al centro del gruppetto inseguitore come chi sta facendo un buon allenamento in vista della Liegi. "Giornata no, non avevo gambe", la spiegazione: dirà la sfida con Pogacar di domenica prossima se ha bluffato. "Sensazione stupenda, oggi non c’è stato bisogno di fotofinish", l’ironia di Pidcock, festeggiato da fidanzata e cani dopo aver bruciato nei 150 metri finali Hirschi, in una corsa poco italiana: eccetto il tricolore Velasco, Rota, Brambilla e Scaroni, giunti sull’affollato trenino di Van der Poel, tutti fuori dai radar. Finale da brivido nell’Amstel donne: vince Marianne Vos, passata sotto le braccia della connazionale Wieber che già stava esultando, 5ª Longo Borghini davanti a Gasparrini, 10ª Paladin. Ordine d’arrivo: 1) Tom Pidcock (Gbr, Ineos) km 254 in 5h 58’17’’ (media 42,469), 2) Hirschi (Svi) st, 3) Benoot (Bel), 4) Vansevenant (Bel), 18) Velasco a 11’’, 19) Rota st, 22) Van der Poel (Ola).

Angelo Costa