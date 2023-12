Rohan Dennis, il ciclista australiano arrestato per l’omicidio della moglie Melissa Hoskins

Adelaide, 31 dicembre 2023 – Il mondo del ciclismo è sotto shock per l’arresto di Rohan Dennis. Il ciclista australiano, 33 anni, è stato fermato ad Adelaide, in Australia, con l’accusa di aver investito e ucciso la moglie 32enne Melissa Hoskins, ex campionessa mondiale su pista.

Dennis, che si è ritirato al termine dell’ultima stagione dopo aver vinto in carriera due volte il titolo di campione del mondo a cronometro e un bronzo olimpico, alla guida di un furgone grigio ha travolto la compagna davanti a casa: secondo gli inquirenti si tratta di un gesto volontario in quanto il ciclista ha accelerato prima di colpire la donna. Melissa Hoskins è morta poche ore dopo l’arrivo in ospedale: troppo gravi le ferite riportate.

Il 33enne, ex corridore di Bmc, Bahrain, Ineos e Jumbo-Visma, aveva ringraziato pubblicamente sui social la moglie al momento di annunciare il ritiro: “Grazie Melissa – aveva scritto – per avermi supportato per tutta la mia carriera e per avermi donato i migliori figli che avrei mai potuto chiedere. Ciclismo mi hai dato tanto e ti sarò per sempre grato. C’è ancora una lunga stagione davanti, ma sarà definitivamente la mia ultima da professionista".