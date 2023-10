SOSPESO il nazionale ZANASCA. Doping, primo positivo in gare virtuali

C’è un primo caso di doping nel ciclismo virtuale. A essere coinvolto è un atleta della Nazionale italiana, Luca Zanasca, 40enne varesino arrivato una quindicina di anni fa a un passo dal professionismo, avendo corso nella categoria Gs3, l’attuale Continental. Cessata l’attività agonistica su strada, si è dato all’eSport: sulle piattaforme online dove si pedala sui rulli si è guadagnato un ruolo da protagonista, tanto da ricevere la convocazione azzurra per i mondiali virtuali dello scorso febbraio, dove ha ottenuto il 57esimo posto. Poi Zanasca, che lavora come Senior Manager of Development in una nota azienda di abbigliamento, è stato sottoposto a un controllo antidoping, dove è emersa la sua positività a un anabolizzante, lo Stanozololo. Ora l’atleta è sospeso in via cautelare.