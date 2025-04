Successi per Sgherri e Manenti nella prima giornata di Pasqualando a Ponte a Egola

Società e atleti fiorentini scatenati nella prima giornata di "Pasqualando" sul circuito di Ponte a Egola, con i successi colti dallo junior Giacomo Sgherri del Team Vangi Calenzano e da Marco Manenti del Team Hopplà. Hanno completato il programma le gare di Handbike per la Coppa Italia di società (primo assoluto Davide Cortini), la rassegna dei giovanissimi e la pedalata degli ex professionisti a scopo benefico con i proventi raccolti che saranno devoluti alla Fondazione dell’Ospedale Meyer di Firenze. Circa 500 i partecipanti alle 5 manifestazioni e successo del marchigiano Sgherri nella gara juniores. Dopo il terzo posto di Calenzano la conferma per questo atleta interessante, sfortunato lo scorso anno ma avviato a una stagione da protagonista. Sgherri ha regolato il gruppo con posti d’onore per l’empolese Gerolamo Manuel Migheli (Pool Cantù) e Francesco Tessari (Petrucci Assali). A seguire Zamboni, Marchi, Benozzato, Sciarra, Salomone, Roda, Bolognesi. Tra gli èlite-under 23 dopo un finale combattuto il guizzo di Marco Manenti al bis stagionale, e sesto successo per l’Hopplà che assieme alla Vangi sta vivendo un avvio di stagione splendido.

Dietro a Manenti hanno occupato i due posti d’onore il toscano Magli, Cocca, Stefanelli e Salvadori. Ospiti della rassegna il presidente della Federciclismo Dagnoni con il vice Metti. Oggi in gara esordienti, allievi e le categorie femminili, con inizio alle 9,30 e conclusione alle 16,30, mentre nel giorno di Pasquetta sono previste gare per juniores a Poggio alla Cavalla ai piedi del Montalbano, mentre esordienti e allievi saranno di scena a Montevarchi e Calenzano.

Antonio Mannori