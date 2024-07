Tour 2024 tappa 4, ecco il tappone di montagna: percorso, favoriti e orari tv

Torino, 1 luglio 2024 – Archiviata la prima volata di gruppo del Tour de France con la vittoria a Torino di Biniam Girmay, nella quarta tappa si sale ancora, e stavolta per davvero. Dopo i 3600 metri di dislivello della tappa di apertura e il duro San Luca nella seconda, la Grand Boucle propone la prima tappa alpina dell’edizione 2024 con la Pinerolo-Valloire, che è breve, solo 139 chilometri, ma con tre salite difficili da affrontare. Si tratta di Gpm non con pendenze durissime, ma nel finale c’è il Galibier di 23 chilometri. La maglia gialla è passata sulle spalle di Richard Carapaz su gentile concessione di Tadej Pogacar, che non era intenzionato a far lavorare costantemente la squadra già nei primi giorni di Tour. I distacchi restano comunque invariati.

Il percorso

Si parte da Pinerolo con strada leggermente in salita transitando da Villar Perosa, Castel del Bosco e Fenestrelle, tutto con pendenze moderate per arrivare fino in cima al Sestreriere dopo 39 chilometri di Gpm alla pendenza media del 3.9%. Si scollina a quota 2039 metri sul livello del mare. Segue breve discesa di 11 chilometri per arrivare all’imbocco del Monginevro che misura 8.3 chilometri al 5.9% di pendenza media e a poco dalla vetta ci sarà anche il confine con la Francia. Si scollina dunque in territorio transalpino nelle Hautes Alpes e si scende verso Briancon al chilometro 82 di corsa. Dopo un breve tratto di falsopiano si arriva all’inizio del Col du Galibieri, salita lunga di 23 chilometri ma pedalabile con pendenze medie del 5.1% anche se negli ultimi chilometri si sale anche sopra il 9%. La vetta è a 2642 metri di altitudine e gli ultimi 19 chilometri sono di discesa fino all’arrivo di Valloire.

Favoriti

Si direbbe una tappa da fuga a lunga gittata da parte di scalatori, anche se il gruppo dei big non vorrà lasciar partire una fuga bidone composta da corridori pericolosi, soprattutto con una classifica ancora corta. Possiamo citare qualche corridore interessante per una tappa del genere come Warren Barguil, Jesus Herrada, Ben Healy, Valentin Madouas, Lauren De Plus, Julien Bernard e Ilan Van Wilder. Per quanto riguarda i big la classifica è molto corta, motivo per il quale le squadre eviteranno una fuga di corridori di buon valore. In ottica lotta alla generale resta da capire se Pogacar e Vingegaard daranno ancora spettacolo, con Evenepoel e Carapaz apparsi i più pimpanti rispetto agli altri. Potrebbe esserci una occasione per Giulio Ciccone, ma avendo solo 21” di ritardo non potrà andare in fuga da lontano perché sarà ancora controllato dal gruppo.

Dove vederla in tv

La quarta tappa del Tour de France 2024 si disputa martedì 2 luglio con orario di partenza alle 13.15 e questi passaggi principali:: Gpm Sestrieres tra le 14.34 e le 14.43, Colle del Monginevro tra le 15.02 e le 15.15, inizio del Galibier tra le 15.45 e le 16.02, transito in vetta tra le 16.47 e le 17.18, arrivo previsto a Valloire tra le 17.05 e le 17.37. Diretta in chiaro dalle 13.15 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, e poi passaggio su Rai Due dalle 14. In streaming su Raiplay. Live a pagamento dalle 12.45 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Tour 2024, la terza tappa è di Biniam Girmay