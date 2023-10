Tour 2024, via il velo. Orgoglio Italia, tre tappe che fanno la storia

Si alza il velo sul Tour 2024, ma quella di stamattina a Parigi non è una presentazione come le altre: è la prima che vede protagonista l’Italia, che mai nella storia aveva ospitato la partenza della corsa gialla. Sul palco del Palazzo dei Congressi sfileranno i presidenti di Emilia Romagna e Piemonte, Bonaccini e Cirio, e i sindaci di Firenze e Torino, Nardella e Lo Russo, col giusto orgoglio di vivere un evento storico. Storico a suo modo è anche il Tour che, nell’anno olimpico, resterà lontano da Parigi: niente Campi Elisi, ma conclusione a Nizza, con una crono di 35 chilometri che ha l’aria di rivelarsi decisiva. Di prove contro il tempo ce ne sarà un’altra, forse a squadre, a metà di un percorso che dopo le tre tappe italiane (Firenze-Rimini il 29 giugno, Cesenatico-Bologna il 30 e Piacenza-Torino l’1 luglio) entrerà in Francia da Pinerolo con un tappone con Sestriere e Galibier. Da lì si salirà in Borgogna, poi si scenderà verso i Pirenei, con un arrivo a Plateau de Beille dove nel ’98 vinse Pantani, prima del gran finale sulle Alpi a Isola 2000, col Col de la Bonette a quota 2800, sul col de la Couillole, e la crono di Nizza domenica 21 luglio. Diretta Raisport e Eurosport dalle 11,25.

a.cos.