Tour of the Alps 2024 oggi, tappa 1 in tv: percorso, altimetria, orari e favoriti

Trento, 15 aprile 2024 – Al via il Tour of the Alps 2024, appuntamento fisso per chi vuole preparare al meglio il Giro d’Italia. La corsa vedrà i corridori impegnati sulle strade alpine tra Italia e Austria: tante le salite in programma, si fa subito sul serio oggi con le prime impegnative ascese della tappa 1, anche se l’ultima dista 17 chilometri dal traguardo.

Il percorso

La prima tappa presenta un percoso abbastanza breve: si parte dal paese di Egna fino ad arrivare a Cortina sulla Strada del Vino, per una distanza di 133,3 chilometri.

Nei primi 25 km i ciclisti fronteggiano un terreno pianeggiante che culmina con lo sprint di Spormaggiore, poi la strada comincia a salire verso il Gran Premio della Montagna di Andalo. La salita, lunga 15,5 km e con una pendenza media del 5,3%, termina a un’altitudine di 1077 metri. La parte più dura di questa prima ascesa è soprattutto quella finale, in cui si toccano pendenze del 10%. La successiva discesa si presenta abbastanza regolare, con grandi rettilinei inframezzati da ampi tornanti. Superati gli 80 chilometri di gara, il gruppo attraversa per la prima volta la linea del traguardo di Cortina, iniziando un giro da ripetere due volte, caratterizzato dalla salita di Penone. Solamente il primo passaggio è valido per il Gran Premio della Montagna. La scalata, lunga 4,3 km, è molto ripida soprattutto nella prima parte dove si raggiunge una pendenza del 14,4%. A rendere più difficile l’ascesa anche la sede stradale, molto stretta. Dal secondo scollinamento il traguardo dista 17 km: cinque di discesa tecnica e gli ultimi 12 pianeggianti verso il traguardo di Cortina sulla Strada del Vino.

I favoriti

La prima tappa potrebbe da subito avvantaggiare gli scalatori, anche quelli non di prima fascia, come Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) o qualche attaccante di giornata come Simon Carr (EF Education-Easypost) e Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe). I reali favoriti per la vittoria finale, come Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) e Ben O’Connor (Decathlon-AG2R La Mondiale), cercheranno di tenere un basso profilo per non scoprire subitole carte. Da monitorare anche l’italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), reduce da un buon risultato nel Giro di Catalogna.

Dove vedere il Tour of the Alps 2024

La gara sarà visibile in diretta tv su RaiSport dalle 13.40, Eurosport 1 dalle 13.40. La diretta streaming disponibile su Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo, DAZN, RaiPlay dalle 13.40.