Tour of the Alps 2024, tappa 2: vince De Marchi. Foss leader. Ordine d'arrivo e classifica

Stans (Austria), 16 aprile 2024 - La tappa 2, la più lunga del Tour of the Alps 2024, conduce il gruppo da Salorno a Stans dopo 190,7 km: a festeggiare è Alessandro De Marchi, lo specialista delle fughe che raccoglie il massimo dopo 158 km in avascoperta e dopo aver liquidato Patrick Gamper e Simon Pellaud sulla salita di Gnadenwald. Tutto invariato invece in classifica generale, con Tobias Foss ancora leader: la graduatoria a punti invece sorride proprio al 'Rosso di Buja', che torna alla vittoria dopo 3 anni di attesa e la beffa cocente della tappa di Napoli del Giro d'Italia 2023. La tappa 3, la Schwaz-Schwaz, sarà lunga 124,8 km e proporrà alla carovana 2 GPM di seconda categoria, da ripetere nel tratto conclusivo.

La cronaca

Il gruppo riparte a sorpresa senza Davide Bais (Team Polti Kometa), mentre al via c'è Atsushi Oka (JCL Team Ukyo), che taglia per primo il traguardo volante di Laives davanti a Kyrylo Tsarenko (Corratec-Vini Fantini) e Mattia Bais (Team Polti Kometa). Poco dopo il passaggio a Bolzano si forma finalmente la fuga buona: a comporla sono Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe), Atsushi Oka, Yuma Koishi (JCL Team Ukyo), Simon Pellaud (Tudor Pro Cycling Team), Lukas Postlberger (Team Austria) e Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla), alle cui spalle si forma un altro drappello di contrattaccanti che invece viene subito ripreso dal gruppo. Il traguardo volante di Vipiteno premia Pellaud, che precede De Marchi e Koishi: segue la lunga salita del Brennero (13,4 km con pendenza media del 3,2%), che subito miete in Oka una vittima prima che Postlberger lo imiti, mentre a scollinare per primo è Gamper. L'austriaco scatta e si avvantaggia e approccia in solitudine la salita di Gnadenwald (4,5 km con una pendenza media del 7,3% e massima del 14%). Dopo un km di salita De Marchi e Pellaud raggiungono Gamper, che va in difficoltà: il corridore azzurro resta da solo al comando e si invola verso una vittoria attesa per 3 anni, oltre a conquistare anche la vetta della classifica a punti, mentre quella generale resta invariata, con Gamper e Pellaud a completare il podio.

Ordine d'arrivo tappa 2 Tour of the Alps 2024

1) Alessandro De Marchi (JAY) in 4h47'37'' 2) Patrick Gamper (BOH) +1'20'' 3) Simon Pellaud (TUD) +1'24'' 4) Gregor Muhlberger (MOV) +1'47'' 5) Joan Bou Company (EUS) +1'47'' 6) Fabio Felline (LTK) +1'47'' 7) Antonio Tiberi (TBV) +1'47'' 8) Wouter Poels (TBV) +1'47'' 9) Tom Donnenwirth (DAT) +1'47'' 10) Romain Bardet (DFP) +1'47''

Classifica generale Tour of the Alps 2024

1) Tobias Foss (IGD) in 8h06'20'' 2) Chris Haper (JAY) +4'' 3) Jhoan Esteban Chaves Rubio (EFE) +6'' 4) Ben O'Connor (DAT) +10'' 5) Antonio Tiberi (TBV) +13'' 6) Wouter Poels (TBV) +13'' 7) Romain Bardet (DFP) +13'' 8) Geraint Thomas (IGD) +13'' 9) Amanuel Gebreigzabhier (LTK) +13'' 10) Valentin Paret-Peintre (DAT) +13''