Tour of the Alps tappa 3: percorso e orari tv

Stans, 16 aprile 2024 - Grande vittoria in solitaria di Alessandro De Marchi nella seconda tappa del Tour of the Alps, con una azione da lontano e un arrivo a braccia alzate con 1’20” sull’austriaco Patrick Gamper e 1’24” sullo svizzero Simon Pellaud, mentre il gruppo dei migliori è arrivato a 1’47” con in testa Joan Bou, Fabio Felline e Antonio Tiberi. Nessun scossone nella generale con Tobias Foss, vincitore della prima tappa, in testa con 4 secondi su Chris Harper e 6 su Esteban Chaves, con il primo italiano che è Antonio Tiberi quinto a 13”. Nella terza tappa i big dovranno farsi trovare pronti perché il finale sarà da classiche del nord con due salite in rapida successione con pendenze anche importanti.

Percorso

Il profilo altimetrico della terza tappa, interamente tirolese con partenza e arrivo a Schwaz per complessivi 127 Km, può essere suddiviso in due parti. Nella prima parte si percorrono le strade situate lungo le pendici della valle dell’Inn, caratterizzate da un andamento ondulato. Nella seconda parte il percorso cambia radicalmente con le salite di Weerberg e Pillberg in rapida successione e da ripetere per due volte. Qui si può provare a fare selezione in un finale di 40 chilometri molto simile ad una classica del nord. Le salite non sono lunghe e catalogate di seconda categoria, ma presentano medie del 10% e punte del 14%. La vetta dell’ultima salita è posta a 5 chilometri dal traguardo, di cui 4 di discesa. Una doppia curva posta a circa 300 metri dal traguardo immette sul rettilineo finale in leggerissima ascesa.

Favoriti

Anche se la vera tappa di alta montagna è la quarta, cioè quella che più dovrebbe sparigliare la generale, anche nella terza bisognerà stare attenti. Potrebbe esserci battaglia tra i corridori che puntano alla vittoria finale, quindi Chris Harper, Ben O’Connor, Esteban Chaves, Romain Bardet e Geraint Thomas, ma attenzione a corridori di calibro come Wout Poels Sergio Higuita e Juan Pedro Lopez. In casa Italia ovviamente occhi su Antonio Tiberi, principale protagonista, Matteo Fabbro, Filippo Zana e anche sul giovane Davide Piganzoli.

Dove vederla in tv

La terza tappa del Tour of the Alps si corre mercoledì 17 aprile con partenza alle 11.15 e possibile orario di arrivo tra le 14.12 e le 14.30, quindi in un orario anticipato rispetto alla Freccia Vallone, in modo tale da consentire agli appassionati di vedere entrambe le corse. I passaggi sul Weerber e sul Pillberg sono stimati attorno alle 14 e alle 14.20. Diretta tv a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 12.35. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Live in chiaro dalle 12.35 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terreste, in streaming su Raiplay. Leggi anche - Tour of the Alps: Foss vince la prima tappa