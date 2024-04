Tour of the Alps 2024 a Lopez, Aurélien Paret-Peintre vince la tappa finale. La classifica

Levico Terme, 19 aprile 2024 – La tappa 5, nonché l'ultima, del Tour of the Alps 2024 conduce la carovana da Levico Terme a Levico Terme dopo 118,6 km, dove si celebrano due feste: quella più grande di Juan Pedro Lopez, che si aggiudica l'edizione salendo sul podio davanti a Ben O'Connor e Antonio Tiberi, e quella di Aurélien Paret-Peintre. Quest'ultimo al traguardo precede proprio il laziale, ancora una volta forse danneggiato dal fuoco amico di Wout Poels e dalla scarsa chiarezza in casa Bahrain Victorious: poco male, perché i segnali forniti in vista del Giro d'Italia 2024 sono ottimi.

La cronaca

Complice una prima parte di percorso molto piatta, la fuga non va via, con Tobias Foss (Ineos Grenadiers) che passa per primo al traguardo volante di Caldonazzo: il norvegese continua nella sua azione, tirandosi dietro Kyrylo Tsarenko (Team Corratec-Vini Fantini), Charles Paige (TDT-Unibet Cycling Team) e Lukas Postlberger (Team Austria). Il gruppo chiude ma la corsa si infiamma comunque sul primo passaggio sulla salita di Palù del Fersina (12,5 km con una pendenza media del 6,2%): il primo scatto è di Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), seguito da Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani-CSF-Faizanè), Hugh John Carthy (EF Education-EasyPost) e Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi). Quest'ultimo non riesce a tenere le ruote dei battistrada, capitanati da Carthy, che passa per primo al GPM. La seconda scalata di Palù del Fersina vede esaurirsi il tentativo dei tre davanti, con il quarantenne Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi) a scattare, imitato presto da Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Ci prova poi Wout Poels (Bahrain Victorious), che tocca un vantaggio massimo di oltre 30'' prima di perdere tutto in discesa. I GPM sono finiti, ma da scalare c'è ancora il Valico di Tenna, sul quale i big provano le ultime schermaglie sia per la vittoria finale, che premia un attento Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) sia per quella di tappa, che premia Aurélien Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team): ancora una volta male la Bahrain Victorious, con Tiberi secondo all'arrivo e terzo in classifica generale non senza rimpianti per la scarsa chiarezza con Poels.

Ordine d'arrivo tappa 5 Tour of the Alps 2024

1) Aurélien Paret-Peintre (DAT) in 2h50'20''

2) Antonio Tiberi (TBV) st

3) Valentin Paret-Peintre (DAT) st

4) Romain Bardet (DFP) st

5) Wouter Poels (TBV) st

6) Filippo Zana (JAY) st

7) Oscar Rodríguez Garaicoechea (IGD) st

8) Matteo Fabbro (PTK) st

9) Juan Pedro Lopez Perez (LTK) st

10) Michael Storer (TUD) st

Classifica generale finale Tour of the Alps 2024

1) Juan Pedro Lopez Perez (LTK) in 18h20'43''

2) Ben O'Connor (DAT) +38''

3) Antonio Tiberi (TBV) +42''

4) Valentin Paret-Peintre (DAT) +44''

5) Romain Bardet (DFP) +48''

6) Wouter Poels (TBV) +48''

7) Michael Storer (TUD) +1'40''

8) Giulio Pellizzari (VBF) +1'54''

9) Ivan Ramiro Sosa Cuervo (MOV) +2'52''

10) Davide Piganzoli (PTK) +2'58''