Uc Foligno, palestra di vita. Società alla ribalta nazionale. Sforna campioni delle due ruote ed educa i giovani al rispetto

L’Unione Ciclistica Foligno è una società leader nel panorama regionale. Un ‘team’ glorioso che ha mosso i primi passi da una decina di stagioni da una idea di Giuseppe Donati (scomparso nel 2017) con la collaborazione di Carlo Roscini. La società è attualmente presieduta da Moreno Petrini e annovera tra le proprie fila una cinquantina di corridori, suddivisi nelle varie categorie (Esordienti, Allievi e Juniores) e con tecnici di livello capaci, ognuno per le proprie categorie, in ogni corsa di pilotare e portare sul podio i portacolori dell’Unione Ciclistica Foligno. La società, nonostante le difficoltà e in virtù dei successi che arrivano nel corso della stagione, è presa come modello da altre realtà ciclistiche a livello nazionale. In queste ultime settimane, in occasione del Giro d’Italia, ha avuto un ulteriore momento di gloria grazie alle imprese di Giulio Pellizzari, il giovane corridore marchigiano di Camerino, astro nascente del ciclismo nazionale che ha mosso i primi passi proprio nell’Uc Foligno, arrivato a trionfare nella corsa in Rosa, già osservato speciale di Daniele Bennati, Commissario tecnico della Nazionale Azzurra. "Non lo nego – commenta con il giustificato entusiasmo il presidente dell’Uc Foligno Moreno Petrini – ascoltare il nome della nostra società pronunciato da Pellizzari durante il Processo alla Tappa del Giro d’Italia è motivo di grosso orgoglio. Mio personale e di tutti coloro che attraverso il loro impegno e la propria passione collaborano attraverso un processo di crescita per portare alla ribalta ragazzi che attraverso i tanti sacrifici danno lustro all’immagine della società. Passione che proprio sulla scia di quanto è riuscito a fare Pellizzari in questa edizione del Giro d’Italia – continua il presidente Petrini - oltre a far crescere l’entusiasmo all’interno delle nostre squadre potrebbe avvicinare altri ragazzi a questa disciplina. Lo spirito dell’Uc Foligno non è soltanto quello di creare ‘campioni’ ma educare i giovani, anche in corsa, ad avere rispetto dei propri avversari. Un modello di vita per il loro futuro. Voglio dire – continua Petrini – che l’Uc Foligno tende sì a valorizzare i ragazzi ma soprattutto a tutelare quegli atleti che, in alcuni casi, per mancanza di risultati, finiscono ai margini in una età in cui semplicemente non sono ancora pronti per esprimere le loro vere potenzialità. E’ motivo di orgoglio vedere che il nostro metodo abbia prodotto frutti come quelli che sta raccogliendo Pellizzari, convinto che la sua esplosione iniziata tra le categorie giovabili – conclude Petrini - c’è un lavoro fatto di pazienza, tranquillità e capacità di tenere sempre alta la motivazione".