Uran dal ciclismo al calcio: “Inseguo un sogno”

Bogotà, 15 gennaio – Dopo un'intera carriera dedicata al ciclismo, il colombiano Rigoberto Uran Uran ha deciso di cambiare vita, sportivamente parlando, dedicandosi al calcio. Una scelta maturata in seguito al ritiro dal mondo delle due ruote avvenuto proprio l'anno scorso, dopo lunghe stagioni costellate di successi importanti con la medaglia d'argento nella prova su strada ai giochi olimpici di Londra nel 2012, i due secondi posti consecutivi nella classifica generale del Giro d'Italia del 2013 e del 2014, e il secondo posto al Tour de France 2017. Inizialmente si pensava che l'ex ciclista potesse diventare un azionista di minoranza del Fortaleza Ceif, club della capitale Bogotà militante nella massima serie sudamericana, invece nelle ultime settimane è stato avvistato in campo durante gli allenamenti con la squadra in vista della prima giornata del campionato colombiano in programma il prossimo 23 gennaio. Nonostante la sua età – 38 anni – possa far pensare che forse sia troppo tardi, Uran è pronto a stupirci ancora, ma stavolta ha intenzione di farlo in uno sport lontano dal mondo delle due ruote.

Il motivo di questa scelta? Un sogno che si portava dietro fin da bambino, e che ora potrà diventare realtà: "Sì, voglio dedicarmi al calcio professionistico, è un sogno non realizzato e ora tenterò di fare in modo che diventi realtà" ha dichiarato in un'intervista al quotidiano "El Colombianò", "Vedremo cosa succederà. È una follia, però voglio fare il calciatore. Non ho nulla da perdere, ma voi sapete che sono un pazzo e che faccio tante cose”.

Per la cronaca, il ciclista sudamericano si è allenato nel ruolo di centrocampista come confermato anche da Carlos Barato, presidente e fondatore del Fortaleza Ceif: "Rigoberto sarà con noi per un periodo di prova, perché vuole assolutamente diventare un calciatore professionista. In che ruolo? Vuole giocare come centrocampista creativo”. Ora aspettiamo soltanto di vederlo in campo nella sua veste per capire se riuscirà a sorprendere i propri tifosi anche in questo nuovo sport.