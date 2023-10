Ciclismo, Van der Poel: “La Vuelta è una possibilità. Punto al mondiale di cross”

Bologna, 31 ottobre 2023 – È stato un 2023 scintillante per Mathieu Van der Poel che ha trovato una programmazione di gare utile ad arrivare il più in forma possibile negli appuntamenti cerchiati di rosso sul suo calendario. Non a caso è diventato campione del mondo sia nel cross sia su strada e ha vinto anche due classiche monumento come la Milano-Sanremo e la Parigi Roubaix. C’è di peggio nel palmares di tanti, tantissimi corridori in una carriera intera. E anche verso il 2024 l’olandese ricalcherà più o meno lo stesso programma, partendo a dicembre con il ciclocross per puntare al mondiale, mentre su strada il corridore della Deceuninck dovrebbe inserire anche la Vuelta di Spagna.

Vdp: “La Vuelta è una possibilità”

Chiusa la stagione su strada da tempo e culminata con il prezioso successo mondiale, Mathieu Van der Poel ora si prenderà un periodo di riposo e pausa per poi preparare la stagione del ciclocross che dovrebbe rivederlo in gara da dicembre inoltrato, in un percorso che porterà poi al mondiale 2024. L’anno scorso Vdp ha vinto sei gare nel cross, cinque di Coppa del mondo, più l’appuntamento iridato. Su strada è andata anche meglio, con vittorie di grande prestigio come Milano-Sanremo e Parigi Roubaix tra le classiche, poi una tappa al Giro del Belgio con classifica finale, i mondiali e il Super 8 Classic, a cui ha aggiunto il Criterium di Madrid tra le gare più importanti. Programma che vince non si cambia e anche verso il 2024 Vdp inizierà con il cross: “Debutterò a fine dicembre nel cross e farò un po’ come la passata stagione. Il programma prevede 10-15 gare totali e poi i campionati del mondo come obiettivo principale”. Su strada, invece, ancora non si sa se difenderà il titolo ai mondiali di Zurigo, grande obiettivo di Tadej Pogacar, mentre con le Olimpiadi di Parigi 2024 appare certa la sua partecipazione alla Vuelta: “E’ una possibilità per il 2024 a causa delle Olimpiadi - ancora Vdp - Sarà una stagione speciale e ci sto pensando, ma ancora non abbiamo deciso cosa faremo. La Vuelta resta una opzione”. Da capire invece il programma del suo grande rivale, anche nel cross, Wout Van Aert, sconfitto l’anno scorso al mondiale. Il belga deve ancora svelare i suoi piani sia nel cross sia su strada, anche se c’è in ballo la partecipazione al Giro ‘mi piacerebbe’, ha affermato recentemente, anche perché il Tour sarà a ridosso delle Olimpiadi di Parigi. Ma Van Aert potrebbe essere carta utile per Vingegaard nelle tappe più difficili e assimilabili alle classiche e di conseguenza ogni scelta programmatica il belga dovrà farla assieme alla Jumbo Visma, reduce da tre successi nelle tre grandi corse a tappe del 2023.