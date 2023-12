Ciclismo, Vingegaard: “Doppietta Giro-Tour? Forse in futuro”

Bologna, 31 dicembre 2023 – Per ora niente doppietta Giro d’Italia-Tour de France per Jonas Vingegaard. Il danese punterà con decisione alla vittoria del terzo Tour de France, poi tenterà la carta Vuelta di Spagna, che non è riuscito a vincere nel 2023, ma solo in futuro si testerà anche al Giro. Lo farà invece Tadej Pogacar, battuto nettamente nelle ultime due edizioni della Grand Boucle, il quale invece proverà a vincere il Giro e poi battere Vingegaard in Francia. La missione appare quasi impossibile anche perché nel recente periodo nessuno è riuscito a fare doppietta. Ma se vincere il Giro, dove il livello dei partenti è inferiore, appare una missione tutto sommato fattibile, battere Jonas al Tour dopo le fatiche sulle strade italiane sembra impossibile. Infatti per ora il danese si guarda bene dal tentare la doppietta.

Vingegaard: “Se vincerò alla Vuelta penserò al Giro”

Non vuole fare tanti proclami Jonas Vingegaard in vista del 2024. Il danese vuole il tris, poi cercherà la doppietta con la Vuelta sfuggita quattro mesi fa, vinse il compagno Sepp Kuss, e sulla base di cosa farà in Spagna poi deciderà se mettere o meno nel mirino anche il Giro. Per ora l’attenzione è tutta sul Tour, dove la concorrenza sarà elevata. Ovviamente ci sarà Tadej Pogacar, sorretto da uno squadrone con Joao Almeida, Juan Ayuso e Adam Yates, ma attenzione alla Bora Hansgrohe che ha ingaggiato Primoz Roglic, ovvero l’ex compagno di squadra di Vingegaard che ha provato a staccarsi dalla Jumbo per ritrovare i galloni del capitano. Non è finita perché sarà il grande momento della sfida anche con Remco Evenepoel che guiderà la Soudal Quick Step con Mikel Landa al suo fianco. Insomma, cast stellare per il Tour de France che si conferma la gara ciclistica più competitiva al mondo: per vincerla serve arrivare al massimo della forma. Ma Pogacar può rappresentare un problema per Vingegaard anche al Tour dopo le fatiche del Giro? Per il danese sì: “Sarà un avversario anche con il Giro nelle gambe”, le parole di Vingegaard riportate Cyclingpro. Non si fida il due volte campione dell'avversario sloveno, sempre battuto negli ultimi due anni ma mai da sottovalutare. E in futuro Vingegaard potrebbe tentare la doppietta Giro-Tour? “Forse in futuro ci proverò, ma dipende da come andrà la Vuelta 2024. Se sarò in grado di ripetermi anche lì potrei in futuro provare il Giro”. E ci sarebbe anche una seconda ipotesi visto il suo strapotere negli ultimi anni: farli tutti e tre. Vingegaard non chiude all’ipotesi, ma fisicamente non è detto sia fattibile: “Sarebbe un sogno correrli tutti e tre nella stessa stagione e competere per la vittoria - la sua risposta - Non so se sarà possibile dal punto di vista della condizione fisica, sarebbe sicuramente un piano molto bizzarro ma è il sogno più grande della mia carriera”.