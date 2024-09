Vuelta 2024, trionfa Roglic. A Kung l'ultima tappa. La classifica generale finale

Madrid (Spagna), 8 settembre 2024 - La tappa 21, nonché ultima, della Vuelta 2024 è una cronometro da Distrito Telefonica.Madrid a Madrid di 24,6 km: per qualcuno si tratta della passerella di fine stagione o addirittura di fine carriera, come per Thomas De Gendt, Robert Gesink e Luis Angel Maté, mentre per altri si fa ancora sul serio. Si parte da Stefan Kung, lo specialista delle prove contro il tempo che chiude in bellezza una corsa votata all'attacco, trovando finalmente la prima vittoria in un Grande Giro. Si arriva a Primoz Roglic, che cala il poker di successi alla Vuelta dopo le edizioni già in carniere del 2019, del 2020 e del 2021: il favorito della vigilia si conferma tale, consegnando alla Slovenia tutti e tre i Grandi Giri della stagione anche grazie allo zampino, anzi, allo zampone di Tadej Pogacar. Completano il podio Ben O'Connor ed Enric Mas: all'australiano e alla sua 'fuga bidone' il merito di aver infiammato una corsa che ha premiato a livello di maglie anche Kaden Groves, Jay Vine e Mattias Skjelmose, rispettivamente per la verde (a lungo in possesso dello sfortunatissimo Wout Van Aert), quella a pois e la bianca, che all'inizio della corsa era stata appannaggio di Antonio Tiberi in una delle pochissime tracce d'Italia in Spagna.

La cronaca

Il primo tempo interessante è quello di Edoardo Affini (Visma-Lease a Bike), che chiude in 27'34'', superato dal 27'22'' di Victor Campenaerts (Lotto Dstny) e dal 27'14'' di Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). Al comando va poi Filippo Baroncini (UAE Team Emirates), che chiude in 27'11'', migliorato dal 26'28'' di Stefan Kung (Groupama-FDJ). In strada scendono poi i big della classifica generale, tra i quali il migliore è, manco a dirlo, Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), che lascia sull'asfalto appena 31'': un tempo buono addirittura per guadagnare sui rivali e vincere la sua quarta Vuelta, con Enric Mas (Movistar Team) che non riesce nell'impresa di scavalcare Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), rispettivamente sul terzo e sul secondo gradino del podio.

Ordine d'arrivo tappa 21 Vuelta 2024

1) Stefan Kung (GFC) in 26'28'' 2) Primoz Roglic (RBH) +31'' 3) Mattia Cattaneo (SOQ) +42'' 4) Filippo Baroncini (UAD) +43'' 5) Mauro Schmid (JAY) +46'' 6) Mathias Vacek (LTK) +52'' 7) Victor Campenaerts (LTD) +54'' 8) Mattias Skjelmose (LTK) +1'02'' 9) Harry Sweeny (EFE) +1'03'' 10) Bruno Armirail (GFC) +1'03''

Classifica generale finale Vuelta 2024

1) Primoz Roglic (RBH) in 81h49'18'' 2) Ben O'Connor (DAT) +2'36'' 3) Enric Mas (MOV) +3'13'' 4) Richard Carapaz (EFE) +4'02'' 5) Mattias Skjelmose (LTK) +5'49'' 6) David Gaudu (GFC) +6'32'' 7) Florian Lipowitz (RBH) +7'05'' 8) Mikel Landa (SOQ) +8'48'' 9) Pavel Sivakov (UAD) +10'04'' 10) Carlos Rodriguez (IGD) +11'19''