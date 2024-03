Anche Ben Sulayem finisce sotto indagine: avrebbe aiutato Alonso

Mentre il caso Horner continua a tenere banco (ieri un sito ha pubblicato il nome della dipendente che lo accusa), la BBC Sport rivela che Mohammed Ben Sulayem, presidente della Fia, è sotto indagine per la presunta ingerenza sul risultato di una gara: avrebbe fatto revocare una penalità di 10 secondi inflitta a Fernando Alonso durante il gp d’Arabia Saudita del 2023. Anche questa denuncia è anonima, contenuta in un rapporto portato alla Commissione etica della Fia che deciderà in un tempo tra 4 e 6 settimane.