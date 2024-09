Antonelli al posto di Hamilton nel 2025

“Io voglio semplicemente essere Kimi Antonelli. Non paragonatemi a nessuno, non ci tengo. Si avvera il mio sogno di bambino. Adesso dipende da me”.

È arrivato l’annuncio ufficiale. Il dado è tratto. Mercedes ha confermato quanto si sapeva nel sabato del Gran Premio d’Italia: sarà il bolognese Antonelli a sostituire Lewis Hamilton dal 2025 in poi. Un debuttante assoluto al posto di un sette volte campione del mondo. Un esordiente al posto del driver che detiene tutti i record.

Toto Wolff non ha nascosto l’emozione: “Come team seguiamo Kimi sin da quando era un adolescente sui kart – ha spiegato il capo della Freccia d’Argento –. Siamo orgogliosi di avere investito da subito sul suo talento. Con Russell, che è un altro allievo della nostra Accademia, Kimi formerà una coppia perfetta. Lavoreranno bene assieme, sono sicuro che ci daranno enormi soddisfazioni”.

L’altro Kimi. In attesa dell’annuncio ufficiale, Antonelli non ha…dormito. “Ero dispiaciuto per l’incidente nelle prove libere del venerdì – ha spiegato il ragazzo –. Ho fatto un errore, è stata una lezione importante. Sono orgoglioso, da anni l’Italia non è rappresentata nei Gran Premi, mi sento testimone di una passione collettiva. Nell’immediato, sono concentrato sulle gare di F2 (ieri nella Sprint partiva dietro, stamattina potrà rifarsi, ndr), nell’ automobilismo non si finisce mai di imparare”.

Al neo pilota Mercedes sono arrivati anche i complimenti e gli auguri dell’altro Kimi: ieri a Monza per le qualifiche c’era Raikkonen, ultimo campione del mondo con la Ferrari nel 2007. “Spero – ha detto il finlandese – che il mio omonimo possa realizzare i suoi sogni come ci sono riuscito io”.