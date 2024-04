F1, il calendario del Mondiale 2025: le date dei 24 Gp. Quando si corre a Imola e Monza

Roma, 12 aprile 2024 – Svelato il calendario del campionato di Formula 1 2025: 24 i Gran premi in programma. Si parte dall'Australia con il Gp in programma il 16 marzo e si chiuderà ad Abu Dhabi il 7 dicembre. Confermate le due gare in Italia: Imola dal 16 al 18 maggio e Monza dal 5 al 7 settembre. Per il resto poche variazioni: il Gran premio del Bahrain e quello dell'Arabia Saudita si terranno ad aprile solo al termine del Ramadan.

F1, il calendario 2025

1) Gp d'Australia, Melbourne: 14-16 marzo 2025

2) Gp della Cina, Shanghai: 21-23 marzo 2025

3) Gp del Giappone, Suzuka: 4-6 aprile 2025

4) Gp del Bahrain, Sakhir: 11-13 aprile 2025

5) Gp dell'Arabia Saudita, Gedda: 18-20 aprile 2025

6) Gp di Miami, Miami: 2-4 maggio 2025

7) Gp dell’Emilia Romagna, Imola: 16-18 maggio 2025

8) Gp di Monaco: 23-25 maggio 2025

9) Gp di Spagna, Barcellona: 30 maggio-1 giugno 2025

10) Gp del Canada, Montreal: 13-15 giugno 2025

11) Gp d'Austria, Spielberg: 27-29 giugno 2025

12) Gp di Gran Bretagna, Silverstone: 4-6 luglio 2025

13) Gp del Belgio, Spa: 25-27 luglio 2025

14) Gp d'Ungheria, Budapest: 1-3 agosto 2025

15) Gp dei Paesi Bassi, Zandvoort: 29-31 agosto 2025

16) Gp d'Italia, Monza: 5-7 settembre 2025

17) Gp dell'Azerbaigian, Baku: 19-21 settembre 2025

18) Gp di Singapore, Singapore: 3-5 ottobre 2025

19) Gp degli Stati Uniti, Austin: 17-19 ottobre 2025

20) Gp del Messico, Città del Messico: 24-26 ottobre 2025

21) Gp del Brasile, San Paolo: 7-9 novembre 2025

22) Gp di Las Vegas, Las Vegas: 20-22 novembre 2025

23) Gp del Qatar, Lusail: 28-30 novembre 2025

24) Gp di Abu Dhabi, Yas Marina, 5-7 dicembre 2025

Leclerc: “Mi manca la vittoria”

Intanto il ferrarista Charles Leclerc è carico in vista del prossimo appuntamento del Mondiale in Cina: “Mi manca la vittoria, mi interessa quella, il secondo posto non piace a nessuno. In Cina, se dovesse esserci l'opportunità di vincere, per me sarà importante sfruttarla", le parole di Leclerc che ha presentato la sua attività imprenditoriale con il lancio del suo gelato. "L'inizio di stagione è stato molto positivo, c'è ancora tanto da fare, non ci si può rilassare e anzi la spirale positiva ci motiva ancora di più, nelle ultime due qualifiche ho fatto più fatica, per questo abbiamo lavorato molto a Maranello in questi giorni, l'obiettivo è farsi trovare pronti in Cina e prendere più punti possibili", aggiunge Leclerc che poi commenta il rinnovo di Alonso con l'Aston Martin e chiude parlando del suo futuro. "Fernando è uno dei più talentuosi in griglia, merita il suo posto in F1. Io non credo che alla sua età sarò ancora in Formula 1, mi piacerebbe provare anche altro, come Le Mans".