"Charles Leclerc in Pole Position: Verstappen Favorito al GP di Formula 1"

La gara sprint si è tenuta nella notte italiana, chi volesse rivederla in replica potrà farlo alle 20,15 su Tv8. Alle 21 invece in diretta da Austin, Texas, il gran premio di Formula 1 vedrà Charles Leclerc partire in pole position davanti a Lando Norris, quindi Lewis Hamilton e Carlos Sainz in seconda fila, George Russell e solo sesto Max Verstappen, davanti a Gasly e Ocon. La pole position ha fatto crollare le quote per la vittoria di Leclerc, passata da 29 a 7, ma il favorito resta comunque Verstappen. Gara in diretta su Sky Sport F1, in differita su TV8 alle 22,30.