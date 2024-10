Diretta F1 Gp Austin oggi: Sainz e Leclerc volano nelle prove libere. Le qualifiche Sprint live

Austin, 18 ottobre 2024 – Il Mondiale di Formula 1 riparte da Austin. Nel Gran premio degli Usa tutto è pronto per un nuovo capitolo del duello tra Max Verstappen e Lando Norris: il campione del mondo cerca di difendere la leadership in classifica nonostante una Red Bull in chiara difficoltà, il britannico invece vola sulle ali dell’entusiasmo grazie anche a una super McLaren. In mezzo c’è la Ferrari, decisa a recitare un ruolo da protagonista nel fine settimana a stelle e strisce

Prove libere

Il ferrarista Carlos Sainz, con il tempo di 1'33"602, ha chiuso in testa le FP1 del GP degli Stati Uniti. Lo spagnolo ha preceduto di soli 21 millesimi il compagno di squadra, Charles Leclerc, e di 2 decimi il campione del mondo, Max Verstappen (Red Bull). Quarta e quinta le McLaren di Lando Norris (+0"266) e Oscar Piastri (+0"306). Sesta e settima le Mercedes di Lewis Hamilton (+0"361) e George Russell (+0"491). Ottavo il danese Kevin Magnussen (+0"494), nono lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin) a mezzo secondo, decimo il giapponese Yuki Tsunoda (+0"711).

F1 Gp Austin live, qualifiche Sprint