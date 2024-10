F1 GP Stati Uniti 2024: il nuovo caso Red Bull, orario e dove vedere gara, sprint e qualifiche in tv

Austin (Stati Uniti), 18 ottobre 2024 – Un nuovo caso, un fine settimana con il format della Sprint Race e, soprattutto, l'avvio del rush finale di un mondiale al cardiopalma. La Formula 1 è finalmente tornata, al termine di una lunga pausa di un mese che aveva "congelato" le emozioni di una stagione il cui finale è tutto da scrivere. Quattro settimane fa, il 22 settembre, Lando Norris vinceva in quel di Singapore davanti a Max Verstappen, in un duello che si protrarrà probabilmente fino all'ultima gara. I due contendenti per il titolo iridato se le suoneranno anche stavolta ad Austin, negli Stati Uniti, dove la polemica monta furiosa a causa del T-Tray. Ma facciamo un po' di ordine per capire cosa è accaduto alla vigilia della prima sessione di prove libere, che si disputerà questa sera nel fuso orario italiano.

Il caso T-Tray che coinvolge Red Bull

La Red Bull si ritrova, per l'ennesima volta nell'ultimo periodo, ad essere coinvolta in un caso che agita il mare, già di per sé mosso, del paddock di Formula 1. La polemica tratta della modifica in parco chiuso del T-Tray, ovvero l'utilizzo di un dispositivo che modificherebbe l'altezza da terra del vassoio del fondo, nella zona anteriore di una monoposto. Inizialmente si era sparsa la voce che un team non meglio specificato fosse finito nell'occhio del ciclone, per via di alcune discussioni che erano in corso tra gli addetti ai lavori di alcune squadre e la FIA, relativamente a questo meccanismo utilizzato in maniera illecita. Qualche ora dopo, nella serata di ieri per noi in Italia, la Red Bull è uscita allo scoperto, confermando l'esistenza di questa soluzione tecnica sulle proprie monoposto. Il team di Milton Keynes, però, si è immediatamente giustificato affermando che tale dispositivo non sia mai stato utilizzato per modificare l'assetto della vettura tra il sabato e la domenica, ovvero dopo la sessione di qualifica e prima del Gran Premio. Il T-Tray, infatti, permette ai tecnici di abbassare l'altezza da terra dell'auto per la qualifica e risollevarla per la gara, così da poter evitare una eccessiva usura del pattino del fondo, che farebbe incappare in una penalità il team al termine della corsa. Come ben precisato nel regolamento sportivo, i team non possono effettuare modifiche di assetto dopo le qualifiche del sabato, ad eccezione di alcuni piccoli accorgimenti. Il T-Tray andrebbe a violare questa regola ed esporrebbe la Red Bull ad una possibile penalizzazione. Sia Max Verstappen che Sergio Perez si sono detti estranei alla vicenda, mentre le indagini proseguiranno anche durante il fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti.

Il circuito di Austin

Questo caos porta con sé ancora più hype per la ripresa del mondiale, che è arrivato alla sua diciannovesima tappa stagionale. I piloti si cimenteranno sul Circuito delle Americhe di Austin, in Texas, presente in calendario dal 2012. Il tracciato è lungo 5.513 metri e verrà percorso per 56 giri durante il Gran Premio domenicale. Il suo layout è ispirato a diversi famosi circuiti sparsi per il mondo, ad esempio Silverstone per quanto riguarda la sezione di chicane veloci del primo settore e Hockenheim per il terzo. Questa pista è estremamente varia e alterna curve ad alta e a bassa velocità, se non bassissima, come il primo tornante dopo il rettilineo del traguardo, dove i piloti staccano in salita e, in uscita, si lanciano in discesa verso il misto. Spesso le corse qui ad Austin si sono rivelate divertenti e variegate, con le monoposto che devono sfoggiare un buon equilibrio aerodinamico ma anche velocità di punta importanti, specialmente per sfruttare al meglio il lungo rettilineo presente nel secondo settore.

Orario e dove vederlo in tv

Il fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti si svolgerà con il format della Sprint Race. Si correrà, dunque, una sola sessione di prove libere, seguita immediatamente dalle qualifiche della gara breve. Domani si disputerà la Sprint Race, che lascerà poi spazio alle qualifiche per il Gran Premio domenicale, che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 21 italiane. A seguire la programmazione completa con gli orari italiani dei vari appuntamenti. Venerdì 18 ottobre Prove Libere 1: ore 19:30 Sprint Qualifying: ore 23:30 Sabato 19 ottobre Sprint Race: ore 20 Qualifiche: ore 00 Domenica 20 ottobre Gran Premio di Austin: ore 21 Leggi anche: Ferrari ad Austin per un doppio touchdown