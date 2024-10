F1 Gp Austin 2024, Vasseur: “Ferrari carica, le classifiche sono aperte”. Torna la Sprint

Austin, 16 ottobre 2024 – Riparte dagli Usa il Mondiale di Formula 1: tutto è pronto per un finale di stagione che si preannuncia combattuto e avvincente. Dopo la pausa autunnale, il circus attraversa l'Atlantico per la prima tappa della tripletta americana, il Gran premio degli Stati Uniti, che va in scena sull'iconico Circuit of the Americas di Austin, teatro del 19esimo appuntamento stagionale.

Gp di Austin, torna la Sprint

La Ferrari si presenta in Texas con grandi aspettative in un weekend che prevede anche il ritorno della gara Sprint. L'unica sessione di libere è in programma venerdì alle 12.30 locali (19.30 in Italia), seguita dalle qualifiche della gara Sprint alle 16.30 (23.30). Sabato la gara veloce scatterà alle 13 (20), seguita dalle qualifiche del Gran premio alle 17 (mezzanotte). Domenica il via del Gp alle 14 (21).

Vasseur: “Ferrari carica, classifiche ancora aperte”

"Con la gara di Austin inizia l'intenso finale di stagione fatto di sei gare organizzate su due triplette in sole otto settimane – l'analisi del team principal della Ferrari, Fred Vasseur –. Per quanto ci riguarda vogliamo verificare sui curvoni ad alta velocità di questa pista la bontà di quanto abbiamo portato già nelle gare precedenti".

"In questo weekend – prosegue Vasseur – sarà particolarmente importante la preparazione fatta a casa prima di arrivare in circuito: torna infatti il formato Sprint e questo significa che avremo un'unica sessione di prove libere prima di andare in qualifica per la corsa da cento chilometri del sabato. Leclerc e Sainz si sono preparati bene, la squadra è carica e come sempre ci concentreremo su noi stessi per portare a casa il meglio dal pacchetto a nostra disposizione. Dobbiamo mettercela tutta, perché i valori in campo sono molto ravvicinati e nelle classifiche è ancora tutto aperto".