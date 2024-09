Diretta F1 Gp Singapore oggi: tutti a caccia di Norris. Missione rimonta per le Ferrari. La gara live

Singapore, 22 settembre 2024 – Servirà un’impresa alla Ferrari nel Gran premio di Singapore di Formula 1. Tutte le buone sensazioni della vigilia sono state spazzate via da una qualifica disastrosa, con Charles Leclerc e Carlos Sainz finiti in quinta fila, rispettivamente in nona e decima posizione. E in un circuito cittadino come quello di Marina Bay, partire così indietro significa in pratica dire quasi addio all’obiettivo podio. Ma la gara è comunque lunga, le Rosse – prima dell’incredibile Q3 – hanno dimostrato di avere un buon livello di competitività e quindi c’è almeno l’obbligo di provarci.

Davanti sarà sfida tra la McLaren di un super Lando Norris, protagonista di una pole capolavoro, e Max Verstappen che si è ritrovato al volante della sua Red Bull. Il leader del Mondiale continua a vivere una fase di difficoltà, ma deve tentare di mettere i bastoni tra le ruote al britannico per restare saldamente in testa alla classifica generale. Grande attenzione merita Lewis Hamilton (Mercedes), che in qualifica ha piazzato la zampata del campione chiudendo con il terzo tempo. Al suo fianco il compagno di squadra George Russell.

Gp Singapore, la diretta di oggi

La griglia di partenza

1a fila: 1. Lando Norris (Gbr) McLaren, 2. Max Verstappen (Ned) Red Bull

2a fila: 3. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes, 4. George Russell (Gbr) Mercedes

3a fila: 5. Oscar Piastri (Aus) McLaren, 6. Nico Hulkenberg (Ger) Haas

4a fila: 7. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin, 8. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls

5a fila: 9. Charles Leclerc (Mon) Ferrari, 10. Carlos Sainz (Esp) Ferrari

6a fila: 11. Alexander Albon (Tha) Williams, 12. Franco Colapinto (Arg) Williams

7a fila: 13. Sergio Perez (Mex) Red Bull, 14. Kevin Magnussen (Den) Haas

8a fila: 15. Esteban Ocon (Fra) Alpine, 16. Daniel Ricciardo (Aus) Racing Bulls

9a fila: 17. Lance Stroll (Can) Aston Martin, 18. Pierre Gasly (Fra) Alpine

10a fila: 19. Valtteri Bottas (Fin) Kick Sauber, 20. Zhou Guanyu (Chn) Kick Sauber