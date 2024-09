Diretta F1 Gp Singapore oggi: Norris il più veloce nelle FP3. Qualifiche live alle 15, Ferrari a caccia della pole

Singapore, 21 settembre 2024 – Il weekend del Gran premio di Singapore di Formula 1 entra nel vivo. Alle 15 vanno scena le qualifiche, con la Ferrari a caccia della pole position. Intanto la terza e ultima sessione di prove libere sul circuito di Marina Bay si chiude con il miglior tempo fatto segnare dalla McLaren di Lando Norris: 1:29.646 il crono che vale al pilota britannico la prima posizione sulla griglia dei tempi, seguito dalla Mercedes di George Russell, distante però quasi mezzo secondo. Terza in 1:30.431, invece, l'altra McLaren di Oscar Piastri, che migliora il rendimento rispetto alle prime due sessioni.

Solo qualche lungo e pochi imprevisti nelle FP3, con una bandiera rossa sventolata a circa dieci minuti dal semaforo verde per via della presenza di un varano sul tracciato. Celere l'azione degli steward che hanno messo in sicurezza la pista, facendo riprendere l'attività di simulazione qualifica che si è conclusa con il quinto e sesto tempo delle due Ferrari di Charles Leclerc (+0.913) e Carlos Sainz (+1.161), preceduti dalla Red Bull di Max Verstappen, anch'essa in apparente risalita dopo un venerdì in ombra.

