F1, Gp di Singapore, Leclerc in cerca di riscatto: “Qui possiamo vincere”. Libere 1 in diretta

Roma, 20 settembre 2024 - La Formula Uno sbarca a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale. Sul Singapore Street Circuit Charles Leclerc si presenta con voglia di riscatto: il secondo posto dietro a Piastri nel Gran Premio dell'Azerbaigian ancora brucia. "Credo che anche su questa pista abbiamo il potenziale per fare bene, e che possiamo lottare per la vittoria", ha detto il ferrarista che sente di essere sulla strada giusta dopo quattro podi consecutivi, inclusa la vittoria al Gran Premio d'Italia. Con la crisi della Red Bull ("E' stata presa una direzione sbagliata con la macchina, ora stiamo cercando di correggerla" ha ammesso Max Verstappen), è la McLaren, neo primatista nella classifica costruttori, a preoccupare Maranello. In classifica piloti Verstappen resta al comando con 313 punti, seguito da Norris su McLaren a 254, Leclerc a 235 e Piastri, sull'altra McLaren a 222. Alle 11.30 la prima sessione di prove libere, seguita alle 15 dalle seconde libere.

