F1 Baku 2024, Leclerc in pole: Ferrari a caccia del secondo successo consecutivo. La gara in diretta

Roma, 15 settembre 2024 - Charles Leclerc ci ha preso gusto e dopo il successo di Monza il monegasco fa sul serio anche sul circuito cittadini di Baku, dove ieri si è assicurato con la sua Ferrari una pole straordinaria (1'41"365) nel Gp di Azerbaijan con 3 decimi di distacco dal secondo, Oscar Piastri (McLaren). In seconda fila, terzo tempo nelle qualifiche, c'è l'altro ferrarista Carlos Sainz (1'41"805), affiancato dal redivivo Sergio Perez su Red Bull. In terza fila la scomoda coppia formata da George Russell, Mercedes, e Max Verstappen, Red Bull. Settimo tempo per Lewis Hamilton, ma il pilota Mercedes partirà dalla pit lane per una penalità inferta al team (Punita la decisione della Mercedes di cambiare integralmente i componenti del motore del pilota inglese). Quindi la sua piazza passa a Fernando Alonso su Aston Martin assieme a Franco Colapinto su Williams. Poi Oliver Bearman su Haas, e Yuki Tsunoda su Racing Bulls. Il via dalla pit lane anche per Sebastian Ocon su Alpine e Zhou Guanyu e Kick Sauber. Mentre Pierre Gasly paga un problema di massimo flusso di carburante sulla sua Alpine e partirà ultimo.

La griglia

1a fila 1. Charles Leclerc (Mon) Ferrari in 1'41"365 alla media di 220.062 km/h 2. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'41"686

2a fila 3. Carlos Sainz (Esp) Ferrari 1"41"805 4. Sergio Perez (Mex) Red Bull 1"41"813

3a fila 5. George Russell (Gbr) Mercedes 1"41"874 6. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1"42"023

4a fila 7. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1"42"289 8. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1"42"369

5a fila 9. Franco Colapinto (Arg) Williams 1"42"530 10. Alexander Albon (Tha) Williams 1"42"859

6a fila 11. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1'42"968 12. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1"43"035

7a fila 13. Nico Hulkenberg (Ger) Haas 1"43"191 14. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1'43"404

8a fila 15. Daniel Ricciardo (Aus) Racing Bulls 1'43"547 16. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'43"609

9a fila 17. Valtteri Bottas (Fin) Kick Sauber 1'43"618 18. Esteban Ocon (Fra) Alpine 1'44"504

10a fila 19. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1'43"179 (pen.) Pit lane: Zhou Guanyu (Chi) Kick Sauber (pen.)