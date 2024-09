F1 Gp Baku, Verstappen firma le FP1. Sainz quinto con la Ferrari. Leclerc contro il muretto: solo nono

Roma, 13 settembre 29024 - Max Verstappen è stato il più veloce nelle FP1 sul circuito di Baku, per il Gran Premio dell'Azerbaijan. Il pilota Red Bull ha fatto segnare il miglior tempo in 1'45"546 in una sessione caratterizzata dai problemi, e con tre bandiere rosse esposte. Nella pista, che si sviluppa tra le mura della città vecchia, il problema è stato lo sporco sul tracciato. Così dopo 13 minuti dal via delle libere subito il primo stop per i detriti sul circuito. Poi dopo 28 minuti dal semaforo verde il secondo stop è stato per l'incidente che ha coinvolto la Ferrari di Charles Leclerc: il monegasco è finito a muretto nella curva 15. La terza bandiera rossa è stata esposta a diciassette minuti dal termine della sessione, sempre per un incidente: la Williams di Franco Colapinto è finita sulle barriere in uscita di curva 4. Secondo tempo per Lewis Hamilton su Mercedes in 1'45"859, terzo a sessantatré millesimi Sergio Perez su Red Bull. Quarto Lando Norris su McLaren, quinto Carlos Sainz su Ferrari, sesto Oscar Piastri sull'altra McLaren, settimo Fernando Alonso su Aston Martin, ottavo George Russell su Mercedes. Solo nono Charles Leclerc su Ferrari e decimo Daniel Ricciardo su RB. Alle 15 appuntamento con le FP2 in diretta.

