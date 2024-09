F1 GP Baku 2024: caratteristiche del tracciato, quando e dove vederlo in tv

Baku (Azerbaigian), 13 settembre 2024 - Archiviate le tappe europee estive del mondiale, la Formula 1 è atterrata in Azerbaigian per il Gran Premio di Baku, ai confini del Vecchio Continente. La pausa di due settimane dal Gran Premio precedente, quello di Monza, ha permesso alla Ferrari e ai propri tifosi di smaltire la sbornia di felicità per una vittoria strepitosa conquistata da Charles Leclerc. Le Rosse di Maranello, però, grazie agli aggiornamenti apportati proprio nel Bel Paese sulla SF-24, sognano di poter centrare un altro grande risultato sul tracciato di Baku, dove lo stesso Leclerc ha già raccolto tre pole position nelle ultime tre edizioni disputate. Il campionato costruttori è apertissimo e la Red Bull dovrà stringere i denti e sperare di riuscire a migliorare le performance della RB20 per mantenerne la leadership, in una pista dove Sergio Perez è finora l'unico pilota ad aver vinto in più di una occasione. Le favorite, sulla carta, restano comunque le McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri hanno tra le mani il miglior pacchetto della griglia e dovranno cercare di non sciupare un'altra chance di vittoria. Nello specifico, il pilota britannico dovrà cambiare marcia per provare ad impensierire Max Verstappen nella corsa al titolo iridato piloti.

Il circuito di Baku

Il tracciato di Baku è un cittadino atipico, dalle alte velocità di percorrenza e ricco di curve a novanta gradi. La pista si snoda tra le vecchie strade della capitale dell'Azerbaigian, in un Gran Premio che ha esordito recentemente in Formula 1. Aggiunto al calendario del Circus nel 2016 con la denominazione di Gran Premio d'Europa, già l'anno successivo prese il nome di Gran Premio dell'Azerbaigian. Un giro qui presenta la lunghezza di 6.003 metri, fattore che lo rende il quarto circuito più lungo dopo Spa, Jeddah e Las Vegas. Come anticipato, questo tracciato presenta tratti velocissimi, a dispetto della sua natura di pista cittadina. Qui Valtteri Bottas toccò i 378 chilometri orari di velocità nel 2016, a bordo della sua Williams, nel tratto dell'infinito rettilineo principale, che misura ben 2.200 metri. Anche il primo settore è rapido e caratterizzato da rettifili, intervallati da curve ad angolo retto. La seconda sezione del tracciato, quella centrale, è invece estremamente insidiosa e presenta una carreggiata strettissima, in particolare nella zona del castello. L'alto numero di incidente ha sempre reso il Gran Premio di Baku imprevedibile, ricco di Safety Car e di imprevisti in grado di ribaltare le sorti della gara da un momento all'altro.

Orari e dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Baku si correrà nel fine settimana tra il 13 e il 15 settembre. Il format sarà quello classico, composto da tre sessioni di prove libere, una di qualifica e la corsa domenicale. L'evento sarà trasmesso in diretta integrale sui canali di Sky Sport, in streaming su Now Tv e Sky Go, mentre la visione in chiaro sarà disponibile su TV8 ma solamente in differita. Venerdì 13 settembre Prove Libere 1: ore 11:30 Prove Libere 2: ore 15 Sabato 14 settembre Prove Libere 3: ore 10:30 Qualifiche: ore 14 (differita in chiaro su TV8 alle ore 17) Domenica 15 settembre Gran Premio di Baku: ore 13 (differita in chiaro su TV8 alle ore 16)