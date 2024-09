F1 Gp Baku, Leclerc vola nelle FP2 ed è secondo in FP3. Alle 14 le qualifiche in diretta

Roma 14 settembre 2024 - Sul circuito cittadino di Baku oggi è tempo di qualifiche. Ieri Charles Leclerc su Ferrari era stato il migliore al termine delle seconde libere del Gp dell'Azerbaijan (Oggi secondo nelle FP3). Il pilota monegasco, incappato anche in qualche problema allo sterzo, ha comunque fermato il cronometro a 1'43"484, rimediando così l'incidente fatto nelle FP1. Secondo Sergio Perez, con la sua Red Bull a soli sei millesimi dalla Rossa. Male invece il compagno di squadra e campione del mondo, Max Verstappen, solo sesto. Prove macchiate da una pista particolarmente scivolosa e conseguenti lunghi in curva di diversi piloti, come Verstappen. In terza posizione Lewis Hamilton, che grazie a una guida pulita piazza la sua Mercedes in seconda fila sulla griglia di partenza con il crono di 1'43"550. Quarto Carlos Sainz con la sua Ferrari davanti a Oscar Piastri su McLaren, invece solo diciassettesimo Lando Norris. Alle 14 la caccia alla pole position.

FP3

L'ultima sessione di prove libere ha premiato la Mercedes di George Russell. Il pilota britannico ferma il cronometro a 1'42"514. A di soli tredici millesimi c'è la Ferrari di Charles Leclerc, seguita da Lando Norris su McLaren in 1'42"737. Come ieri la pista ha doto non pochi problemi e sono state sventolate in più di una occasione le bandiere rosse e tanti lunghi anche nelle libere 3, con ben due interruzioni: il guasto al motore dell'Alpine di Esteban Ocon e l'incidente della Haas di Oliver Bearman. Carlos Sainz si conferma con il sesto tempo, in mezzo alle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, rispettivamente quinta e settima. Bene la Williams che si prende l'ottava e la nona piazza con Alexander Albon e Franco Colapinto.

