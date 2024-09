F1 GP Singapore: caratteristiche del circuito, orario e dove vederlo in tv

Marina Bay (Singapore), 20 settembre 2024 - Bagarre in pista e polemiche fuori, con nel mezzo una lotta iridata più aperta che mai. La Formula 1 entra nella fase finale del mondiale 2024, in un clima di grande competizione che va, come spesso accade nel Circus, ad uscire anche oltre i confini del tracciato. A Singapore la McLaren cercherà di allungare nella classifica costruttori, dopo che nell'appuntamento di Baku la Red Bull ha abdicato dal trono dopo due anni di dominio. Lando Norris proverà ad insidiare Max Verstappen per la classifica piloti, in un circuito dove la monoposto dell'olandese dovrebbe soffrire particolarmente, come già accaduto negli scorsi anni. La Ferrari, nel frattempo, è tornata competitiva e farà esordire una nuova specifica per l'ala anteriore, dalla quale si aspetta un salto prestazionale per tentare di restare in corsa nel campionato costruttori. Il tutto mentre la FIA osserva con attenzione le ali, anteriori e in particolare posteriori, della MCL38, finite nel mirino della critica per la loro flessibilità al limite del regolamento.

Singapore: le libere in diretta

Il circuito di Singapore

La pista di Singapore si colloca nella zona portuale della città-stato. A Marina Bay le monoposto correranno in notturna, come fanno dal 2008, quando si svolse il primo Gran Premio sotto le sofisticate luci artificiali di questo circuito cittadino. Per i piloti si tratta di una corsa estenuante, tra le più complicate a livello fisico, a causa delle elevate temperature e al tasso di umidità sempre altissimo, che spingono al massimo la resistenza dei protagonisti della Formula 1 durante le circa due ore della corsa domenicale. Il tracciato è tra i più lenti dell'intero calendario, caratterizzato da ben 23 curve nell'arco dei 4,94 chilometri che i piloti percorreranno per 62 volte. Come spesso accade sui tracciati cittadini, l'asfalto si presenterà molto sporco durante le prime sessioni e andrà poi a gommarsi, costringendo i team a fare i conti con una grande evoluzione dei tempi sul giro e del grip delle monoposto. A Marina Bay si corre con un altissimo carico aerodinamico, motivo per cui le monoposto più agili e meglio sviluppate per le curve a bassa velocità sono spesso le favorite per la vittoria. A sette Gran Premi dal termine della stagione, Max Verstappen dovrà riuscire a limitare i danni nei confronti di un Lando Norris che partirà tra i principali candidati per la vittoria. Alla finestra c'è anche la Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno sfoggiato i miglioramenti della SF-24 già a Baku, ma cercheranno di portare a casa la vittoria qui a Singapore, dove le Rosse di Maranello hanno sempre mostrato un ottimo passo.

Orari e dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Singapore verrà trasmesso in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, sul canale tematico Sky Sport F1 e su Sky Sport Uno. La trasmissione in chiaro sarà disponibile su TV8 ma soltanto in differita. Venerdì 20 settembre Prove Libere 1: ore 11:30 Prove Libere 2: ore 15 Sabato 21 settembre Prove Libere 3: ore 11:30 Qualifiche: ore 15 Domenica 22 settembre Gran Premio di Singapore: ore 14 Leggi anche: Leclerc carico: "A Singapore per vincere"