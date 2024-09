F1 Gp Singapore: le previsioni e le strategie di gara

Marina Bay (Singapore), 22 settembre 2024 - Lando Norris per riaprire la corsa al titolo piloti, Max Verstappen per conservare o aumentare il proprio vantaggio. Il Gran Premio di Singapore odierno si presenta con queste premesse, dopo che la qualifica di ieri ha messo praticamente fuori gioco le due Ferrari e messo in evidenza un fine settimana per ora opaco di Oscar Piastri. La veste di variabile impazzita di questa domenica, nella lotta a due tra il pilota McLaren e quello Red Bull, la indosserà dunque la Mercedes, che vede Lewis Hamilton e George Russell pronti a lanciarsi verso quella che sarebbe una impronosticabile vittoria. A Marina Bay, dalle ore 14, ci sarà da divertirsi, ma ora valutiamo assieme quelle che potrebbero essere le strategie di gara e i paradigmi secondo i quali dovrebbe corrersi, sulla carta, questo Gran Premio.

Il sabato di qualifica

La giornata di ieri ha offerto tanti spunti di riflessione e qualche indizio su quello che potrebbe accadere in gara. Innanzitutto, bisogna partire da quella che sembra essere una superiorità netta di Lando Norris nei confronti del resto della griglia. Il pilota britannico ha riscattato la sfortunata qualifica di Baku, rattoppata alla domenica con una super rimonta e un po' di fortuna dovuta all'incidente tra Sainz e Perez nelle ultime tornate, che gli hanno permesso di portare a casa punti preziosi. Qui a Marina Bay, però, Lando ha messo le cose in chiaro fin dal venerdì: la McLaren è il mezzo più veloce e Norris lo sta sfruttando meglio di Piastri, forse messo in difficoltà anche da un circuito molto tecnico che affronta per la seconda volta in carriera. Max Verstappen resta lì, pronto a dare battaglia. Dopo tante corse in chiaroscuro, l'olandese campione del mondo ha ritrovato lo smalto, nonostante una RB20 non certo brillante (vedasi i risultati di Perez, che scatterà tredicesimo). Il campione del mondo partirà al fianco del rivale inglese e tenterà di prendere la testa della corsa fin dalla prima curva, come spesso accaduto in passato. Hamilton e Russell hanno poi colonizzato la seconda fila, con il sette volte iridato che ha tirato fuori dal cilindro un giro fantastico in Q3 e si è messo alle spalle anche il compagno di squadra. Le Frecce d'Argento della Mercedes potrebbero diventare la spina nel fianco di Norris e Verstappen, che sulla carta dovrebbero fare i buchi fin dalle prime tornate. Da osservare con attenzione la corsa di Piastri, che scatterà quinto e dovrà inventarsi qualcosa per raggiungere il podio, su una pista dove i sorpassi non sono certo all'ordine del giorno. E le Ferrari? Le Rosse di Maranello ne hanno combinate di tutti i colori per mettersi i bastoni fra le ruote da sole. Sainz è andato a muro mentre si lanciava per il suo primo tentativo lanciato nel Q3, mentre Leclerc ha completato un giro non eccezionale alla ripresa dopo le bandiere rosse, che gli è stato anche cancellato per track limits. Entrambi scatteranno in quinta fila: dalla nona piazzola il monegasco e dalla decima lo spagnolo.

Le strategie di gara

A Singapore si può inventare poco dal punto di vista strategico, esattamente come a Baku. La strategia ad una sola sosta è l'unica realmente quotata, per via di una pit lane lenta e lunga, che fa perdere ben 27 secondi per fermarsi ai box. La Safety Car è d'obbligo qui a Marina Bay, dove è sempre stata protagonista e difficilmente non lo sarà anche oggi. Lo scorso anno la provocò un incidente di Sargeant, che portò i piloti a compiere l'unico stop al ventesimo giro. Chi parte più indietro proverà uno stint lungo, in attesa di una Safety, montando le gomme dure; chi sta davanti potrebbe invece preferire la media per avere maggiori performance. Sainz ha a disposizione una gomma Soft nuova e potrebbe montarla in avvio per tentare di guadagnare qualche posizione fin dalle prime battute.

Leggi anche: GP Singapore, pole di Norris e disastro Ferrari