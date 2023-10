F1 Gp Messico, pasticcio Ferrari al via. Vince Verstappen, terzo Leclerc dopo Hamilton

Città del Messico, 29 ottobre 2023 – Il campione del mondo Max Verstappen vince il Gp del Messico e aggiorna le sue incredibili statistiche. Sono 51 i successi in carriera (eguagliato Alain Prost), 16 in questa trionfale stagione.

L'olandese della Red Bull precede l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton e le due Ferrari con il monegasco Charles Leclerc a completare il podio e lo spagnolo Carlos Sainz quarto.

Quinto posto per la McLaren dell'inglese Lando Norris che si lascia alle spalle il connazionale della Mercedes George Russell e l'australiano dell'Alpha Tauri Daniel Ricciardo. A completare la top ten l'australiano della McLaren Oscar Piastri, l'inglese della Williams Alexander Albon e il francese dell'Alpine Esteban Ocon.

Pasticcio Ferrari al via

“Non è stata buona la gestione della partenza, non siamo partiti bene, abbiamo concesso la scia a tutti, perdendo totalmente il controllo della situazione. Se parti bene non dai la scia agli altri”. Lo ha affermato Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, a Sky. “Abbiamo perso un pezzo di ala anteriore, la gestione della situazione non è stata il massimo - ammette -. La partenza in sé non è andata bene perché Verstappen dopo pochi metri era già davanti a Sainz. Terzo e quarto posto non è un buon risultato se guardiamo alla griglia. Il weekend, però, non è negativo, 3° e 4° alla fine, 1° e 2° in griglia”. Vasseur poi aggiunge: “Abbiamo faticato e perso totalmente la gara con la ripartenza. La gomma media è la migliore per la nostra vettura, ripartire con le hard è stato più difficile. Abbiamo perso totalmente il passo”.

Le parole di Verstappen: "Voglio vincere ancora”

“E’ stata una gara incredibile. Purtroppo Perez si è ritirato al primo giro, il pubblico è rimasto, i tifosi sono stati fantastici con il loro sostegno. Ho fatto 16 vittorie in una stagione, sento che stiamo vivendo un’annata incredibile. Anche oggi ci siamo dovuti fermare, e pur partendo terzi (nella griglia, ndr) siamo andati molto forte. Il prossimo obiettivo? Le vittorie 17 e 18...”.Così Max Verstappen.

