F1, Adrian Newey passa all'Aston Martin. Il miliardario Lawrence Stroll punta al titolo

Londra, 9 settembre 2024 - Le magie di Adrian Newey al servizio dell'Aston Martin. Il trasferimento del più grande genio tecnico della sua generazione, sarà ufficializzato martedì presso la base del team britannico di Formula Uno di Silverstone.

Il primo maggio l'inaspettata decisione del 65enne britannico di porre fine al suo rapporto di quasi due decenni con la Red Bull, poco prima della presentazione della RB17 progettata dallo stesso Newey. Tutte le grandi scuderie si sono fatte avanti per aver l'uomo che ha avuto un ruolo significativo in 13 campionati mondiali piloti e una dozzina di titoli costruttori con tre team diversi.

Anche la Ferrari l'avrebbe accolto a braccia aperte, e non è servito l'appello del neo pilota Lewis Hamilton che ha chiesto al connazionale di unirsi a lui nel team italiano l'anno prossimo, sostenendo che sarebbe stato un "privilegio" lavorare con lui.

Newey invece ha scelto l'Aston Martin, dove potrebbe guadagnare 20 milioni di sterline all'anno. Lo ha voluto fortemente il miliardario proprietario dell'Aston Martin, Lawrence Stroll, padre del pilota Lance, che punta a vincere il campionato del mondo con un team composto dal figlio e da Fernando Alonso come piloti.

E Newey è la persona giusta per Stroll, vista la carriera senza pari a iniziare dal 1992, quando Nigel Mansell sulla Williams asfaltò gli avversari e conquistò tutto. Poi l'un ingegnere e dirigente sportivo britannico mise lo zampino nei successi di Alain Prost, Damon Hill e Jacques Villeneuve.

Poi lo volle Ron Dennis a passare alla McLaren nel 1997 con cui vinse, con Mika Hakkinen al volante, i titoli 1998 e 1999, sfiorando il terzo nel 2000. Poi nel 2005 approdò alla Red Bull del miliardario Dietrich Mateschitz, su richiesta di Christian Horner. Newey contribuì a trasformare la Red Bull in un team vincente di F1 che con Sebastian Vettel che spazzò via tutti per quattro titoli consecutivi tra il 2010 e il 2013.

Con Max Verstappen, dopo il periodo Mercedes, tornò a vincere il titolo nel 2021, prima di conquistare i successivi due campionati ed essere avviato a conquistare quello di quest'anno.