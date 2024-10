F1, Vasseur verso il Gp Brasile: “Morale alto, guarderemo la classifica più avanti”

Roma, 30 ottobre 2024 – La Ferrari vuole calare il tris e continuare la sua rincorsa al titolo costruttori. Dopo le vittorie di Leclerc a Austin e Sainz a Città del Messico, il Mondiale di Formula 1 sbarca in Brasile e la Rossa ha tutte le intenzioni di vivere un altro fine settimana da protagonista.

A Interlagos c’è la Sprint Race

"Siamo arrivati all'ultima gara di una tripletta americana in cui finora siamo riusciti a massimizzare il potenziale del nostro pacchetto. A Interlagos ci attende il quinto weekend Sprint della stagione, il che significa che tutta la squadra sarà chiamata a un grande sforzo sia fisico che mentale. Con questo tipo di formato sarà ancora più importante del solito il lavoro del resto della squadra da Maranello, che è iniziato ancor prima della partenza per Austin con la preparazione svolta al simulatore e non si è mai fermato in queste tre settimane", le parole del team principal Fred Vasseur a pochi giorni dal Gp del Brasile, quart'ultimo appuntamento della stagione.

Vasseur: “Guarderemo la classifica più avanti”

"Questo grande gruppo distribuito fra Maranello e San Paolo dovrà fare in modo che Charles e Carlos abbiano da subito una buona base di partenza a livello di bilancio e set-up così da potersi concentrare sulla guida – aggiunge Vasseur –. A Interlagos anche il fattore meteorologico potrebbe entrare in gioco, per questo sarà ancora più importante che tutti operino al più alto livello di concentrazione per preparare e approfittare di tutti gli scenari. Il morale è alto, il momento ci vede protagonisti, dobbiamo continuare a lavorare così. Solo più avanti guarderemo la classifica".