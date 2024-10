F1, Gp del Messico: Russell vola nelle FP1. Sainz secondo davanti a Tsunoda. FP2 in diretta alle 24

Città del Messico, 25 ottobre 2024 - George Russell è stato il più veloce nelle FP1 del Gp del Messico. Il pilota della Mercedes ha fatto segnare il tempo di 1'17"998. Dietro al britannico si è piazzato Carlos Sainz su Ferrari con 0'317 di ritardo. Terzo Yuki Tsunoda su B a + 0'701 dal miglior crono. Quarto posto per Max Verstappen su Red Bull, seguito da Hulkenberg con la Haas. Sesto tempo per Oscar Piastri su McLaren, poi settimo Ocon, ottavo Bottas, nono Lawson e decimo Sergio Perez. Le prime libere però sono state condizionate da due bandiere rosse. La prima volta ne hanno fatto le spese Andrea Kimi Antonelli, al volante della Mercedes, e Verstappen, costretti a far controllare le monoposto ai box per dei dettriti in pista. La seconda al contatto tra Albon e Bearman, su Ferrari. Tra i giovani piloti in pista per le libere anche Pato O'Ward (McLaren), Felipe Drugovich (Aston Martin) e Robert Shwartzman (Kick Sauber). A mezzanotte le FP2.

Nota: la McLaren ha chiesto che venga esercitato il diritto di revisione in merito ai cinque secondi di penalità inflitti a Lando Norris nel finale del Gran Premio degli Stati Uniti per aver superato Max Verstappen in Curva 12 utilizzando la via di fuga. Il team di Woking sostiene di aver un nuovo elemento in grado di "riaprire" il caso.

Live