F1, Gp Imola 2024: orari e diretta. Libere 1 live

Imola, 17 maggio 2024 - Imola invasa dai tifosi della Formula Uno per il Gran Premio dell'Emilia Romagna, che nell'intero weekend vedrà affluire circa 200 mila persone 'Autodromo Enzo e Dino Ferrari', dopo un anno di assenza per la tragica alluvione della passata stagione. Oggi si parte alle 13.30 con la prima sessione di prove libere. Le Ferrari giocano in casa e per l'occasione Maranello porta il primo pacchetto di aggiornamento della SF-24, nella speranza di contrastare il dominio di Max Verstappen e le Red Bull. Charles Leclerc ci crede: "Stiamo meglio, quantomeno abbiamo la speranza che se facciamo tutto alla perfezione c'è almeno la possibilità di vincere", ha affermato ieri il monegasco che in pista indosserà un casco speciale con il tricolore. Alle 17 le prove libere 2.

