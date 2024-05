F1 GP Imola: la storia del circuito, orario e dove vederlo in tv

Imola, 16 maggio 2024 - La Formula 1 torna in Europa e lo fa passando dall'Italia. Questo fine settimana il Circus approda ad Imola, dove da domani i motori si accenderanno per il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Questa tricolore è una tappa che potrebbe rappresentare un crocevia importante in ottica mondiale. La Ferrari presenterà i primi aggiornamenti sulla sua SF-24, finora rimasta alla sua versione "base", e l'attesa nei confronti di questa monoposto notevolmente evoluta è davvero enorme. La Red Bull, dal canto proprio, porterà qualche altro piccolo aggiornamento, mentre la McLaren applicherà anche alla vettura di Oscar Piastri i super sviluppi già ammirati a Miami sulla MCL38 di Lando Norris, che hanno permesso al team di Woking di portare a casa la vittoria negli Stati Uniti.

La storia del circuito di Imola

La prima pietra per costruire il circuito di Imola fu posata nell'ormai lontano 1950. A due anni di distanza Ascari, tra gli altri, testò il nuovissimo tracciato, che fu battezzato come circuito del Santerno dal fiume che scorre nelle sue vicinanze. Nel 1953 ci fu l'inaugurazione ufficiale, mentre nel 1970 prese il nome Dino Ferrari, in memoria del figlio di Enzo Ferrari, scomparso prematuramente in giovane età. Nel 1988, dopo la morte dello stesso Enzo, l'autodromo prese il nome che mantiene tuttora, ovvero quello di Autodromo Enzo e Dino Ferrari. L'esordio in Formula 1, però, arrivò già nel 1980, quando Nelson Piquet si aggiudicò il primo appuntamento ad Imola. In quella occasione si parlò di Gran Premio d'Italia, mentre dal 1981 al 2006, per ben 26 edizioni, venne rinominato Gran Premio di San Marino. Il tracciato è tornato a far parte del calendario del Circus dal 2020 con il nome di Gran Premio dell'Emilia Romagna. Il pilota più vincente della storia qui è Michael Schumacher, che salì sul gradino più alto del podio per ben sette volte durante la sua leggendaria carriera. Imola, inoltre, è stato teatro dell'addio di Ayrton Senna, venuto a mancare qui durante il Gran Premio del 1994.

Il layout del circuito di Imola

La pista di Imola è uno dei pochi tracciati storici ancora in calendario in Formula 1. Lungo 4909 metri e composto da 19 curve, di cui nove a sinistra e dieci a destra, il circuito dell'Emilia Romagna è piuttosto stretto per le monoposto odierne del Circus, fattore che rende complessi i sorpassi. Quello di Imola è anche un tracciato abbastanza tecnico, circondato da erba e ghiaia, dove anche il minimo errore rischia di costare molto caro. Le vie di fuga sono poche e ai piloti viene richiesta la massima concentrazione per evitare anche la più piccola delle sbavature, specialmente quest'anno che la ghiaia è stata estesa in alcuni tratti, come ad esempio alle acque minerali e subito fuori dal cordolo della Piratella. Il layout è variegato ed alterna curve di media velocità ad altre ad alta percorrenza, mentre la curva più lenta in assoluto è quella della Tosa. Per via di questa conformazione, i team solitamente utilizzano un carico aerodinamico medio-alto, per sfruttare al meglio anche alcuni tratti rettilinei che risultano fondamentali per il tempo sul giro. Imola è una pista severa con l'impianto frenante, che viene impiegato per il 15% del giro. La staccata più violenta è quella della prima Rivazza, ovvero la penultima curva, alla quale si arriva dopo aver percorso un rettilineo in discesa; qui si generano 5G di decelerazione longitudinale per il pilota, che genera una pressione di 130 chili sul pedale del freno.

Orario e dove vederlo in tv

Dopo aver saltato l'appuntamento del 2023 a causa dell'alluvione che aveva colpito l'Emilia Romagna, la Formula 1 torna a correre ad Imola. Quest'anno il Gran Premio si svolgerà con il format classico del fine settimana, ovvero con le tre sessioni di prove libere e le qualifiche per la gara domenicale, e verrà trasmesso in chiaro e in diretta su TV8. Tutte le sessioni, invece, saranno visibili sui canali di Sky Sport. Venerdì 17 maggio Prove Libere 1: ore 13:30 Prove Libere 2: ore 17 Sabato 18 maggio Prove Libere 3: ore 12:30 Qualifiche: ore 16 (diretta in chiaro su TV8) Domenica 19 maggio Gran Premio di Imola: ore 15 Leggi anche: F1, Domenicali: "Stavolta a Imola spero vinca Leclerc"