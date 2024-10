F1 GP Messico 2024: caratteristiche del circuito a 2.200 metri sul livello del mare, orario e dove vederlo in tv

Città del Messico (Messico), 25 ottobre 2024 – Uno, due, tre: la Formula 1 si prepara al secondo atto della tripletta in terra americana. Dopo lo straordinario Gran Premio degli Stati Uniti, disputato al COTA di Austin la scorsa settimana, il Circus fa doppietta a Città del Messico.

La corsa a stelle e strisce svoltasi qualche giorno fa ha sorriso alla Ferrari, che ha portato a casa una splendida doppietta, grazie al successo di Charles Leclerc al secondo posto del compagno di squadra Carlos Sainz. Questo risultato mantiene apertissime le speranze di lotta per il campionato costruttori del Cavallino Rampante, che dovrà tentare di ripetersi - o quantomeno di ottenere un ottimo risultato - per restare all'inseguimento della McLaren e della Red Bull. Per quanto riguarda il campionato piloti, la stessa McLaren ha presentato ricorso contro i cinque secondi di penalità inflitti a Lando Norris in Texas, che hanno fatto perdere terreno al pilota britannico nella sua rincorsa a Max Verstappen. In giornata dovrebbe arrivare l'esito di questo procedimento, che sarà vano nel caso in cui non sarà trovato nuovo materiale di indagine sull'episodio incriminato, ovvero il sorpasso di Lando su Super Max.

Il circuito di Città del Messico

Il circuito del Gran Premio del Messico, intitolato ai fratelli Rodriguez, è stato re-inserito in calendario a partire dal 2015. Al termine dei ventitrè anni di assenza dalla Formula 1, il Gran Premio messicano è tornato a mettere in difficoltà i team, più che i piloti. La sua posizione geografica, infatti, mette a dura prova la resistenza e soprattutto le performance delle varie power unit, che devono affrontare l'aria rarefatta che si respira in questa pista, collocata a ben 2.200 metri di altezza.

La questione raffreddamento delle componenti è uno dei temi principali per gli ingegneri delle squadre, che ogni anno si trovano costrette ad aprire delle feritoie importanti nella zona del cofano motore per evitare guai seri al cuore delle monoposto durante i 71 giri della corsa domenicale. Sul tempo sul giro incide tanto, inoltre, il lunghissimo rettilineo principale di questo tracciato, dove è rilevante avere una macchina scarica e, per l'appunto, un motore in piena forma, per non farsi sverniciare dalle vetture che seguono. Qui Valtteri Bottas firmò il record di velocità di punta più alta di sempre mai registrata in Formula 1 durante un Gran Premio, toccando i 372 km/h a bordo della Mercedes nel 2016. Per contro, le monoposto devono risultare sufficientemente cariche per affrontare al meglio lo stretto e tortuoso terzo settore, dove le velocità colano a picco all'ingresso della sezione dello stadio, una delle più affascinanti dell'intero calendario. Equilibrio, dunque, è la parola che contraddistingue gli assetti che verranno scelti per questo fine settimana da tecnici e piloti, che dovranno cercare il compromesso migliore per affrontare questo impegnativo tracciato.

Orario e dove vederlo in tv

Il fine settimana del Gran Premio del Messico si svolgerà con il formato classico, ovvero con le tre sessioni di prove libere suddivise tra venerdì e sabato, la qualifica e la gara della domenica. La diretta esclusiva dell'evento sarà trasmessa dai canali di Sky Sport, in particolare su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Lo streaming sarà disponibile, sempre su abbonamento, su Sky Go e Now Tv. Le qualifiche del sabato e la corsa della domenica verranno, inoltre, trasmesse in differita in chiaro su TV8. Venerdì 25 ottobre Prove Libere 1: ore 20:30 Prove Libere 2: ore 00 Sabato 26 ottobre Prove Libere 3: ore 19:30 Qualifiche: ore 23 (differita TV8, ore 00) Domenica 27 ottobre Gran Premio del Messico: ore 21 (differita TV8, ore 22:30)