F1 Canada 2024, prove libere a Montreal: riparte il duello Ferrari-Red Bull. Prima sessione live alle 19.30

Montreal, 7 giugno 2024 – La Formula 1 sbarca in Canada. Dopo il trionfo nella sua Montecarlo, Charles Leclerc arriva super carico sulla pista di Montreal intitolata a Gilles Villeneuve. L'entusiasmo è grande anche grazie a una SF-24 che sembra sempre più vicina alla Red Bull, che resta però ancora il riferimento con un Max Verstappen assetato di vendetta e dato per favorito nella nona gara stagionale.

Da Maranello non sono arrivate novità in questa trasferta oltreoceano che precede uno stabile ritorno in Europa, ma sia il monegasco che Carlos Sainz hanno buone sensazioni. Attenzione comunque anche a McLaren e Mercedes, pronte a inserirsi nel duello Red Bull-Ferrari.

Venerdì piloti in pista alle 19.30 per la prima sessione di prove, alle 23 sono in programma le libere 2 del Gran premio del Canada.

In Quebec la Fia ha ufficializzato i regolamenti tecnici che saranno adottati dalla Formula 1 a partire dal 2026. Presentati sotto lo slogan “più leggeri, più sicuri e più competitivi”, si basano sul concetto di auto agili per raggiungere l'obiettivo di migliorare la guidabilità e rendere le corse più combattute e spettacolari. Gli interventi principali riguarderanno il peso, con le monoposto che saranno 30 chili più leggere rispetto alle attuali, “migliorando l'efficienza e la maneggevolezza”. Anche le misure saranno ridotte (-200mm di passo e -100mm di larghezza), mentre il propulsore, riprogettato, sarà più efficiente: in particolare avrà quasi il 300% in più di potenza dalla parte elettrica (fino a 350 Kw) e meno per la parte endotermica (scenderà da 550 a 400 kw), che sfrutterà un carburante sostenibile al 100%. Ci sarà poi un'aerodinamica attiva per soddisfare i requisiti di gestione energetica delle nuove power unit. Secondo la Fia, questo contribuirà a offrire maggiori opportunità di sorpasso grazie al sistema Override, che sostituirà l'attuale Drs.

Il programma a Montreal

Sabato 8 giugno

Prove Libere 3: ore 18.30

Qualifiche: ore 22

Domenica 9 giugno

Gran Premio del Canada: ore 20

Dove vedere il Gp in tv

L’evento è trasmesso integralmente in diretta sul canale di Sky Sport F1. Qualifiche e Gran premio saranno visibili in chiaro su TV8, ma in differita.