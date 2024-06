F1 GP Canada 2024: la storia del tracciato, orari e dove vederlo in tv

Montreal (Canada), 6 giugno 2024 - La Formula 1 riaccende i motori e, dopo il doppio appuntamento europeo di Imola e Monte Carlo, sbarca in Canada. A Montreal andrà in scena una probabile lotta a tre tra Red Bull, Ferrari e McLaren, i team che finora sono riusciti a conquistare almeno un trionfo in questo mondiale. Esattamente un anno fa solamente la compagine di Milton Keynes era riuscita ad assicurarsi il primo posto: un chiaro segnale che gli equilibri in griglia di partenza stanno cambiando e che a Maranello e a Woking si vuole e si può ormai lottare per la vittoria. Sul circuito semi-permanente di Montreal potrebbe nuovamente brillare il Cavallino Rampante, mentre sarà da verificare la tenuta della RB20 dinnanzi ai cordoli di questa pista, simile per certi versi a Imola e Monte Carlo.

Il circuito di Montreal

Il tracciato di Montreal, intitolato al mai dimenticato pilota locale Gilles Villeneuve, si trova dall'altra parte dell'oceano Atlantico ed è sempre stato teatro di Gran Premi spettacolari e combattuti. Il primo appuntamento assoluto in Canada venne vinto proprio da Villeneuve a bordo della Ferrari, l'8 ottobre del 1978, sul tracciato costruito sull'isola artificiale di Notre Dame, inaugurata nel 1976 per l'Expo. Il layout della pista è molto variegato e presenta sia rettilinei lunghi, nei quali si toccano vette di velocità elevate, che chicane rapide e fluide, nelle quali le monoposto danzeranno giro dopo giro. L'asfalto varia tra tratti nei quali c'è molta aderenza ad altri, invece, poco gommati. Questo è dovuto alla divisione tra pista e strada che usualmente viene utilizzata per la viabilità quotidiana. La lunghezza del giro è di 4.361 metri, che verranno percorsi per 70 volte nell'arco del Gran Premio domenicale, così da raggiungere i 305 chilometri di gara previsti dal regolamento. Il tratto più celebre della pista è quello del "muro dei campioni", ovvero il muretto esterno all'ultima chicane che immette i piloti sul traguardo. Qui sono tanti i campioni del mondo che sono andati a perdere il controllo della vettura, andando proprio a sbattere in questo punto nel quale si cerca sempre di uscire con la massima velocità possibile per involarsi verso la prima curva. Dal punto di vista statistico, sul tracciato di Montreal Jean Alesi conquistò il suo unico successo in Formula 1, a bordo della Ferrari nel 1995. A fregiarsi della prima vittoria in carriera qui a Montreal sono stati anche Lewis Hamilton, Robert Kubica e Daniel Ricciardo.

Orari e dove vederlo in tv

Il Gran Premio del Canada si disputerà nel corso del prossimo fine settimana, dal 7 al 9 giugno 2024. Questo evento verrà trasmesso integralmente in diretta sul canale di Sky Sport F1, mentre le qualifiche e la corsa domenicale verranno trasmessi in chiaro su TV8 ma in differita. Venerdì 7 giugno Prove Libere 1: ore 19:30 Prove Libere 2: ore 23 Sabato 8 giugno Prove Libere 3: ore 18:30 Qualifiche: ore 22 (differita TV8 ore 23:30) Domenica 9 giugno Gran Premio del Canada: ore 20 (differita TV8 ore 21:30)