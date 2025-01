Ferrari a Barcellona per i test, mentre Antonelli prende la patente. Hamilton e Leclerc escono con la Rossa

Porte chiuse. Per far conoscere sempre meglio a Lewis Hamilton la Ferrari. Concentrando il lavoro su due aspetti: il rapporto con le gomme, studiandone le temperature. E poi le procedure di partenza, sulle quali il sette volte campione del mondo ritiene ci siano margini di miglioramento.

È accaduto e sta accadendo a Barcellona. La segretezza dei collaudi e la presenza ai box del nuovo direttore tecnico, il francese Serra, indicano l’importanza che la Scuderia attribuisce a questo appuntamento.

La temperatura degli pneumatici e l’efficacia allo Start sono elementi chiave nel contesto di una Formula Uno diventata equilibratissima. Scaldare subito … le scarpe, cioè le gomme, incide dannatamente sulle prestazioni delle vettura. E il dt Serra, che in Mercedes si occupava di ruote e sospensioni, sta intervenendo sulla materia.

Con Carletto. In Catalogna il Baronetto divide garage e fatiche con Leclerc. Entrambi, come impongono i regolamenti, stanno impiegando una Rossa vecchia di due anni.

Entro domani, i due ferraristi percorreranno i mille chilometri “concessi “dalla Fia per i test con questi tipi di monoposto. La Rossa tornerà poi al Montmelò il 4 e 5 febbraio, insieme a McLaren, per avviare il lavoro sulle gomme Pirelli per il 2026 con la SF-24 modificata nelle sospensioni e nei carichi.

Poi, il 19 febbraio, a Fiorano sarà svelata la vettura per il nuovo campionato. Hamilton e Leclerc la proveranno subito, sia pure per pochi giri.

Patente. Intanto in una cosa Kimi Antonelli, il ragazzo emiliano scelto da Mercedes per rimpiazzare Hamilton, ha già fatto meglio del nuovo collega di lavoro George Russell.

Kimi ha ottenuto la patente di guida (per le auto ‘normali’, eh) al primo colpo e lo ha fatto sapere via social. Russell invece era stato bocciato, pare per aver sbagliato una manovra di parcheggio…