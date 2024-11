Ferrari, brividi a Las Vegas. Rivediamo il Gp in chiaro alle 14

Un Gp chiave per le sorti della stagione del Circus, quello di Las Vegas al via stamani alle 7 italiane (replica in chiaro alle 14 su TV8). Sul velocissimo tracciato della città del Nevada, la Ferrari cerca di colmare il gap di 36 punti dalla McLaren che guida il Mondiale Costruttori. Le qualifiche ieri andate in scena nel freddo non sono andate affatto male per il Cavallino, con Carlos Sainz secondo dietro il poleman George Russell su Mercedes e Charles Leclerc quarto, preceduto da Pierre Gasly terzo con la Alpine. Solo sesto Lando Norris, e ottavo Oscar Piastri su McLaren. Brutto incidente per Colapinto con la Williams: l’argentino ne è uscito illeso. Max Verstappen può già centrare il quarto mondiale. Norris, per evitarlo almeno oggi, deve prendere tre punti in più dell’olandese.