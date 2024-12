Ferrari in difficoltà al GP di Abu Dhabi: penalità per Leclerc a causa delle batterie

Come in una vecchia canzone: la festa appena cominciata è già finita. Venerdì nero per la Rossa nell’oasi di Yas Marina: prima ancora di scendere in pista, a Carletto hanno rifilato…un pacco! Tradotto: sulla sua Ferrari si è resa necessaria la sostituzione del pacco batterie. Per regolamento, Leclerc verrà retrocesso di dieci posizioni sulla griglia di partenza del GP di Abu Dhabi. E addio sogni di gloria.

Il crack. Il flop sul terreno dell’affidabilità è stato un colpo basso, per tutto lo staff del Cavallino. Una brutta sorpresa che spiana la strada alla McLaren verso la conquista del mondiale costruttori.

Norris e Piastri hanno un vantaggio di ventuno punti sulla coppia in Rosso. Se non fanno stupidaggini fra qualifiche odierne e gara, Lando e Oscar consegneranno al loro team un titolo che manca dal remoto 1998. Roba dell’altro secolo.

Il fratello. Così a Leclerc è rimasta l’emozione per il debutto in F1 dell’amatissimo fratello Arthur, che nella prima ora delle prove libere ha rimpiazzato l’esodato Sainz. Ma il dispiacere per un sogno che sta per svanire non può essere cancellato.

Le parole. Ha detto Carletto: "È stata una giornata meravigliosa a livello sentimentale, ma anche difficile. La cosa bella è stata poter condividere il garage con mio fratello Arthur, un momento incredibile e unico che ho davvero apprezzato. L’aspetto negativo è stato il problema con la batteria che ci ha fatto perdere tempo, ci ha permesso di girare poco e, soprattutto, ci costerà una penalità in gara. Stiamo lottando per il titolo e questo ci mette un po’ in difficoltà, tanto più che la McLaren sembra essere veloce. Tuttavia, le cose possono cambiare rapidamente: noi dobbiamo restare concentrati e spingere fino all’ultimo. Carlos e io abbiamo vissuto quattro anni fantastici insieme e vogliamo concludere la stagione in grande stile. Contiamo l’uno sull’altro per realizzare il nostro sogno di vincere il titolo costruttori, daremo tutto".

Ha detto Sainz: "Arthur ha guidato la mia macchina nella prima sessione, dunque ho potuto assaggiare la pista solo nel pomeriggio. Le mie prime sensazioni non sono state male. Tuttavia, guardando il ritmo, dobbiamo migliorare la performance per lottare al vertice".

I leader. A complicare ulteriormente le cose per i ferraristi, beh, hanno provveduto i piloti McLaren, subito velocissimi. Tutto pare apparecchiato per un verdetto annunciato, anche perché Verstappen (che diventerà padre fra qualche mese, la compagna Kelly Piquet, figlia di Nelson tre volte iridato negli Anni Ottanta, è incinta) e Russell sembrano più interessati a scambiarsi insulti, mentre Hamilton non vede l’ora di separarsi da Mercedes. E c’è da capirlo.

La pole. Viene assegnata oggi dalle 15. Diretta Sky.