Formula 1 2024: Sky Sport trasmetterà il campionato con 24 gran premi in 4K

Anche il campionato di Formula 1 numero 75 sarà coperto televisivamente da Sky Sport, che dedica interamente un canale Sky Sport F1, canale 207, anche in streaming su NOW e in qualità 4K, al mondiale che sta per iniziare.

La partenza sarà a Melbourne, in Australia, ma nel cammino del mondiale ci sono le due tappe italiana (a Imola il 18 maggio e a Monza il 7 settembre) e il gran finale ad Abu Dhabi nel fine settimana del 7 dicembre, in tutto saranno 24 gran premi più sei Sprint Race. Per raccontarlo Sky ha evoluto il Remote Garage che diventa 2.0, con una serie di supporti e funzioni. Il team Sky Sport è quello ormai collaudato, da Carlo Vanzini a Marc Genè, Ivan Capelli e Roberto Chinchero in telecronaca, ai commenti di Matteo Bobbi, la conduzione di Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, Mara Sangiorgio inviata ai box e la squadra vincente di Race Anatomy F1, compreso il nostro Leo Turrini.

Con Sky Sport Plus sarà a disposizione l’opzione Race Control con 25 canali: 20 on board camera per guardare la corsa dal punto di vista del proprio pilota preferito, e ancora Battle Channel, Timing, Multiscreen, Onboard Mix, Driving Tracker e gli highlights in tempo reale, i risultati e le classifiche.

Durante la telecronaca sono previste anche quest’anno le incursioni del campione del mondo Nico Rosberg. Mara Sangiorgio sarà in pit lane, nella Sky Sport Tech Room Matteo Bobbi potrà offrire analisi con i software avanzatissimi.

Sky trasmetterà anche le telecronache di Formula 2, Formula 3 e Porsche SuperCup a cura di Lucio Rizzica e Marcello Puglisi, mentre Andrea Sillitti con Vicky Piria commenterà le gare di F1 Academy.

Presente il tradizionale appuntamento con Race Anatomy: condotta da Fabio Tavelli, potrà contare sulla squadra affiata con Leo Turrini, Mario Miyakawa, Umberto Zapelloni, Luigi Mazzola e Carolina Tedeschi.

Il lunedì sarà il giorno di Reparto Corse, la rubrica che riassume i temi della gara del weekend appena trascorso. Per la MotoGP Marta Abiye con Paolo Beltramo; per la Formula conduce Davide Camicioli con Matteo Bobbi. Nei giovedì prima della gara i live magazine, in diretta dal circuito.