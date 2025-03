Pirelli debutta a Melbourne: attese alte per le nuove gomme

Anno nuovo, gomme nuove. Anche per la Pirelli quello di Melbourne è un debutto carico di attese per i riscontri pratici al lavoro fatto in questi mesi: "Un primo giorno molto interessante, sia dal punto di vista prettamente sportivo - anche oggi abbiamo notato un grande equilibrio, con i primi 14 piloti in meno di un secondo e ben sette squadre diverse rappresentate nella top ten - che sotto il profilo del comportamento delle gomme. Da una prima analisi dell’aspetto dei pneumatici abbiamo notato un livello di graining relativamente basso, inferiore rispetto a quanto si era visto ad esempio un anno or sono su questa pista", ha detto ieri al termine della giornata di prove libere Simone Berra, chief engineer Pirelli. Giornata assolata e relativamente calda, oggi è previsto un ulteriore innalzamento delle temperature oltre i 30 gradi per l’aria e i 40 per l’asfalto, ma per domani c’è un’elevatissima chance di pioggia (80%), con temperature che dovrebbero crollare di più di 10 gradi.