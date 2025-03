Formula 1 2025: Al via il Gran Premio d'Australia con Ferrari e McLaren in forma

Quello che scatta domani mattina alle 5 sull’asfalto australiano di Melbourne campionato mondiale di Formula 1 2025 è, nella storia della categoria, il 76º ad assegnare il campionato piloti e il 68º ad assegnare il campionato costruttori. Sarà un viaggio tra culture distinte e distanti: l’Oceania, il Nord America, il Sud America, l’Asia, l’Europa, più i paesi di gas e petrolio.

La caccia ai titoli si concluderà il 7 dicembre. Con un totale di ventiquattro gare in programma, le stesse del 2024, sarà anch’esso il campionato più lungo di sempre per numero di appuntamenti.

Questo non è un dettaglio da poco, eh. Quando ero giovane, i Gran Premi erano al massimo 15 o 16. Tradotto: se partivi con il piede sbagliato l’annata era praticamente compromessa.

Ora è completamente cambiata la prospettiva, come nella passata stagione ha insegnato la McLaren. Dopo un avvio in sordina, il team di Norris e Piastri ha risalito la china, aggiudicandosi il titolo riservato ai costruttori. E pure la Ferrari ha chiuso molto meglio di come aveva cominciato…

In pista. Causa fuso orario, è inutile spendere righe sull’andamento delle prove libere del venerdì, se non per dire che la Ferrari (soprattutto con Leclerc) e la McLaren sembravano avere un gran passo anche in simulazione gara.

Ma, appunto, è tutto superato. Infatti Leclerc aveva detto: "C’è ancora margine di miglioramento per quanto riguarda il bilancio vettura, cosa comune a tutti nel paddock, dato che queste monoposto sono ancora piuttosto nuove per tutti noi e dobbiamo spingere per comprenderne i limiti. È troppo presto per trarre conclusioni".

D’accordo anche Hamilton, che è stato come ovvio al centro della attenzione mediatica: "Al netto della emozione che ho provato, davvero unica!, c’è ancora da fare sul bilancio vettura e ci lavoreremo prima del Gp. E inoltre ci manca da trovare un po’ di ritmo, ma era prevedibile. Si tratta di mettere insieme tutti gli elementi passo dopo passo, massimizzando il nostro potenziale e spingendo il più possibile". Più indietro Verstappen con la Red Bull.

Il meteo. A queste considerazioni si sommano i timori per le variabili meteorologiche. Ci sono previsioni che indicano pioggia nella domenica australiana. Poiché con le auto nuove nessuno ha fin qui girato con gomme da bagnato, ecco che la gara inaugurale potrebbe trasformarsi in una lotteria.

In tv. Il Gran Premio di Australia scatta domattina alle 5 ora italiana. Diretta Sky. Buona…Ferrari a tutti.