Formula 1, la prima volta di Kimi Antonelli a Imola: test con la Mercedes

Imola, 29 aprile 2024 – Un pilota bolognese in pista, all’Autodromo di Imola, al volante di una monoposto da Formula 1. È il giorno del 17enne Andrea Kimi Antonelli all’Enzo e Dino Ferrari. Dalle prime ore della mattina, l’astro nascente dell’automobilismo che gli appassionati sperano possano riportare il tricolore nel Circus iridato è impegnato in una serie di test su due giorni da tempo programmati in riva al Santerno. Antonelli, che fa parte del vivaio Mercedes, è impegnato al volante di una W13 del 2022. Per il pilota bolognese si tratta della seconda tappa di una marcia di avvicinamento alla Formula 1 dopo il debutto in Austria al Red Bull Ring due settimane fa al volante di una monoposto del 2021. Oltre a essere la pista di casa, per Antonelli è importante prendere confidenza con il tracciato del Santerno. Dal 17 al 19 maggio, Imola ospiterà infatti il Gran premio di Formula 1, ma anche la tappa del campionato di Formula 2, nel quale il pilota emiliano ha esordito quest’anno con il team Perna. Ma siccome sognare non costa nulla, va detto che ormai da settimane si parla di un possibile esordio di Antonelli in Formula 1 già quest’anno e proprio il 17-19 maggio a Imola, in questo caso al volante della Williams al posto di Logan Sargeant. Essendo minorenne, però, per debuttare in Formula 1 avrebbe bisogno di una deroga speciale.