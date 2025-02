Formula 1, Motogp e Indycar su Sky: ecco le gare in chiaro

Dopo il grande show all’O2 Arena di Londra e le prime prove in pista a Fiorano, dove la Ferrari SF-25 è stata accolta da un bagno di folla, si mette in moto tutta la macchina del mondiale di Formula 1. Anche se il primo a partire sarà quello delle moto: Sky ha presentato la programmazione del 2025, tra conferme e novità.

La settimana prossima, con le prove del Gran Premio di Thailandia per le due ruote previste per il 28 febbraio e poi nel weekend del 16 marzo con la Formula uno inizierà una lunga stagione che la ‘Casa dello Sport’ di Sky è pronta a raccontare: undici mesi con oltre mille ore di diretta distribuite su quarantadue weekend per un totale di oltre duecento gare. Ma a partire da questa stagione Sky sport amplia la propria offerta trasmettendo anche tutte le gare di Motorsport americano fino al 2027 con le NTT Indycar Series in esclusiva fino al 2027. A commentare tutte le gare della settantacinquesima edizione della F1 che si aprirà a metà marzo con il gran premio australiano di Melbourne e si chiuderà il 7 dicembre ad Abu Dhabi ritroveremo le voci del collaudato team da Carlo Vanzini fino a Marc Genè, Ivan Capelli e Roberto Chinchero in telecronaca alle quali si unirà il commento tecnico dell’ex pilota Matteo Bobbi. Inoltre i gran premi italiani di Imola (18 maggio) e di Monza (7 settembre) saranno visibili in chiaro per tutti su Tv8, insieme anche alle sei Sprint Race e alle loro relative qualifiche dei GP di Cina, USA-Miami, Belgio, USA-Austin, Brasile e Qatar. In occasione di tutti i gran premi, verrà dato anche ampio spazio anche al pre e al post gara, durante gli appuntamenti di Paddock Live, Warm Up e Debriefing condotti da Davide Camicioli al fianco del quale interverranno alcune voci di celebri campioni mondiali come quella inconfondibile del pilota tedesco Nico Rosberg. Stagione di F1 comunque già iniziata perché dopo la presentazione e le prime prove nel percorso di Fiorano, cresce ancora di più l’attesa di vedere scendere in pista il pluricampione iridato Lewis Hamilton nel suo debutto alla guida della Ferrari per cercare di interrompere la striscia di quattro titoli iridati iniziata nel 2021 da Max Verstappen proprio in seguito all’ultimo mondiale portato a casa dal pilota inglese, con la scuderia di Maranello che sogna di tornare a conquistare il titolo piloti a ben diciotto anni di distanza dall’ultima volta. Preparazione che continuerà anche la prossima settimana nella tre giorni prevista dal 25 al 27 febbraio in Bahrain, quando si svolgeranno le ultime prove generali del mondiale e che saranno tutte rigorosamente in diretta sempre su Sky. Ma se per sentire il rombo dei motori di F1 manca ancora qualche settimana, per la stagione su due ruote invece l’avvio della stagione è ormai imminente, con il nastro di partenza che verrà tagliato a Buriram in Thailandia tra meno di dieci giorni e che ci riproporrà ancora una volta la rivalità tra Jorge Martin, appena passato dalla Ducati all’Aprilia, “Pecco” Bagnaia e il suo nuovo compagno Marc Marquez che si contenderanno il titolo fino ruota su ruota fino all’ultima curva. Anche qui, tutte e ventidue le gare saranno live in esclusiva su Sky fino all’appuntamento conclusivo previsto il 16 novembre a Valencia, correlati anche da tutti i gran premi di Moto2 e Moto3. In chiaro invece saranno trasmessi sei Gran premi (Qatar, Gran Bretagna, Mugello, Germania, San Marino e Portogallo) e tutte le ventidue Sprint Race, mentre i restanti appuntamenti saranno riproposti in differita, in chiaro, su TV8. Da non perdere anche l’emozionante weekend del 15-16 giugno con le 24 ore di Le Mans che vedranno protagonista l’ex super campione motociclistico Valentino Rossi, in diretta integrale sui canali di Eurosport, e che rappresentano il clou del Mondiale Endurance WEC, che scatta il 21 febbraio con il prologo di Losail (Qatar) e farà tappa il prossimo 20 aprile in Italia per la 6 ore di Imola.