Gil De Ferran morto: infarto in pista. L’ex pilota brasiliano aveva 56 anni. Era consulente della McLaren

Lutto nel mondo dei motori. Gil De Ferran è morto venerdì all’età di 56 anni: la notizia è stata confermata dalla federazione brasiliana dell’automobile. L’ex pilota, due volte campione di IndyCar e trionfatore alla 500 miglia di Indianapolis, ha avuto un infarto mentre stava guidando nel circuito privato di Opa-locka, in Florida, nei pressi di Miami. Al suo fianco c’era il figlio Luke.

Secondo quanto ricostruito, De Ferran ha fermato la sua vettura all’ingresso dei box, dichiarando di non sentirsi bene. Immediato il trasporto all’ospedale, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Nato in Francia nel 1967, Gil De Ferran iniziò la sua carriera nei kart per poi tentare l’avventura nella Formula 3 britannica, battagliando con piloti del calibro di Rubens Barrichello e David Coulthard. Nel 1995 il passaggio alla IndyCar: è diventato una leggenda della categoria americana grazie ai titoli conquistati nel 2000 e 2001 con il team Penske.

Direttore sportivo dal 2018 al 2021 della McLaren in Formula 1, il brasiliano era attualmente consulente del team di Woking. “La notizia della scomparsa di Gil ci lascia devastati. Gil non era solo un caro amico, ma un pilota impavido la cui passione e determinazione in pista ispiravano tutti noi. Ho gareggiato con Gil in tutto il mondo e l'ho visto vincere alcune delle gare più importanti. Il tempo trascorso con noi qui alla McLaren Racing è stato fondamentale per il nostro sviluppo, in particolare nell'ultimo anno e per l'inversione di tendenza delle prestazioni e dei risultati del nostro team di F1. La sua eredità continuerà a plasmare il futuro della nostra squadra”, le parole di Zak Brown, Ceo della McLaren.

Gil De Ferran, oltre al figlio Luke, lascia la moglie Angela e la figlia Anna.