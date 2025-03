Gp Cina 2025, Hamilton vince la Sprint Race. Diretta qualifiche dalle 8

Shanghai, 22 marzo 2025 - Primo successo in Ferrari per Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Cina 2025 di Formula 1. Per la scuderia del cavallino si tratta anche della prima vittoria in una gara Sprint.

Alle sue spalle si sono piazzati l'australiano Oscar Piastri su McLaren e il detentore del titolo, l'olandese Max Verstappen (Red Bull). Il pilota britannico George Russell su Mercedes e il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completano la top five di questa gara.